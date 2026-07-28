快訊

獨／國巨股價腰斬 郭彥均也成苦主！帳面損失金額曝光

影／日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

一張圖看懂「四貸同堂」全民借錢投資新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀道交條例重懲毒駕初犯直接吊照 賴瑞隆：斬斷道路未爆彈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

立法院院會今天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，全面針對毒駕違規行為加重行政罰與源頭管理，高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，吸食毒品嚴重侵害中樞神經，對用路人生命構成極大威脅，修法通過是台灣建立「毒駕零容忍」安全防護網的重要里程碑。

賴瑞隆指出，近年新興毒品與電子煙氾濫，毒駕肇事致死傷案件頻傳，為徹底阻絕毒駕，除了推動道交條例修正案加重行政罰外，亦同步提出刑法第185條之3修正草案以加重毒駕公共危險刑罰，以及菸害防制法部分條文修正草案企圖從源頭管制電子煙載具，透過聯防斬斷道路未爆彈。

三讀通過的道交條例主要從「源頭剝奪駕駛資格」、「加重罰鍰與沒入車輛」、「同車連坐監督」及「再考照資格限制」等面向重罰。

過去毒駕處罰比照酒駕，初犯僅處以吊扣駕照，修法後明確提高罰則，凡經測試檢定有吸食毒品等管制藥品者，初犯即直接吊銷駕駛執照，若拒絕接受檢測者，更將強制沒入其所駕駛的汽機車。

為防止行為人在藥效影響下駕車釀禍，增訂經警察與檢驗機關確認有吸食毒品者，不問是否有實際駕駛行為，即應廢止並吊銷其駕駛執照，從源頭阻斷駕駛風險。

針對毒駕遭吊銷駕照期間仍無視處分、無照駕駛者，修法明定加罰金額大幅提高至3萬6千元，且再犯累積罰鍰無上限，並強制沒入該汽機車，徹底限制違規者繼續使用車輛。

比照現行酒駕規定，將毒駕正式納入連坐處罰條文，要求已成年之同車乘客負起勸阻責任，促使周邊親友共同監督，防止吸毒者開車上路危害大眾。

未來因毒駕或吸毒遭吊銷駕照者，在重新考領駕照前，必須依規定完成毒駕防制教育、毒品戒癮治療或毒品危害講習，且重新考驗合格後還須通過觀察期驗證，確保無再犯風險後始得發照。

賴瑞隆強調「每一條被毒駕奪走的生命，都是無數家庭永遠的痛」社會不能等到悲劇發生才來懲罰，必須透過最嚴格的法律讓毒駕者付出代價，才能發揮嚇阻效果，打造讓國人安心的交通環境。

毒駕 賴瑞隆 毒品

延伸閱讀

道交條例三讀 毒駕一律吊銷駕照、沒入車輛

立院三讀通過 毒駕或拒測者吊銷駕照、沒入車輛 致人重傷終身不得考照

預防毒駕 政府多箭齊發 外界憂包裹加熱菸管制 恐模糊焦點

【即時短評】毒駕車去化塞爆 曝決策急就章

相關新聞

中和媳婦命案解剖結果出爐 全身30至40處刀傷、頸部幾近遭砍斷

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，檢警今天在板橋殯儀館完成解剖複驗。據了解，法醫確認張女全身包括臉部、頸部、手部及軀幹共有約30、40處刀傷，其中致命傷位於頸部，詳細死因及傷勢分布仍待法醫提出正式鑑定報告。

知名玩具商涉產銷具傷力模擬槍 負責人遭檢起訴

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人涉嫌製造、販售「模擬槍」，並用簡易工具修整成可裝填火藥、有殺傷力的可擊發霰彈槍管。保三總隊第一大隊報請檢方指揮偵辦，查獲模擬槍264支和槍管202支，全案送辦後，檢方今依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

立院三讀道交條例重懲毒駕初犯直接吊照 賴瑞隆：斬斷道路未爆彈

立法院院會今天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，全面針對毒駕違規行為加重行政罰與源頭管理，高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，吸食毒品嚴重侵害中樞神經，對用路人生命構成極大威脅，修法通過是台灣建立「毒駕零容忍」安全防護網的重要里程碑。

摩鐵房內持刀砍傷2人 警逮黑幫副分會長等9人

新北市樹林區一間汽車旅館本月13日晚間發生持刀傷人案，江姓男子及許姓少年遭人闖入房內攻擊受傷。三峽分局會同新北市刑大追查，拘提竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長胡姓男子等8人，另通知1名王姓少年到案，全案依殺人未遂、重傷害及違反「組織犯罪防制條例」等罪嫌移送偵辦。

屏東鎢業董事長命案檢方今解剖 研判致命傷為顱骨骨折

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男本月24日遭兒女發現，雙手遭膠帶綁倒臥二樓客廳，家中監視器壞掉好一陣子，附近周邊監視器壞掉，檢警偵辦陷入膠著。屏東地檢署今解剖複驗，黃男的身體有多處擦、鈍傷，頭顱有頭皮撕裂傷，初步研判致命傷為顱骨骨折。

媳婦被百刀砍死前身影曝 下班接4歲女兒 停好車走進公寓

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，案發前最後身影曝光。監視器畫面顯示，張女下班後騎車前往公婆住處接4歲女兒，停妥機車後步入公寓，未料進門後再也沒有走出來；案發期間，一名騎士路過公寓門口時似乎察覺異狀，一度停車轉頭察看，隨後才騎車離去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。