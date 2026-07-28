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知名玩具商涉產銷具傷力模擬槍 負責人遭檢起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人涉嫌製造、販售「模擬槍」，並用簡易工具修整成可裝填火藥、有殺傷力的可擊發霰彈槍管。保三總隊第一大隊報請檢方指揮偵辦，查獲模擬槍264支和槍管202支，全案送辦後，檢方今依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

保三第一大隊基隆偵查分隊今天表示，接獲情資顯示樺山玩具公司，涉嫌持有非法模擬槍後，報請台北地檢署指揮偵辦，並協同刑事局理化科、北市刑大和中山警分局、新北板橋警分局、嘉義市刑大等單位組專案小組偵辦。

去年7月16日同步執行全台搜索行動，分別前往樺山位於嘉義的總公司、囤貨倉庫，位於台北、台中、雲林、高雄等地的5家直營門市和3家下游經銷商共計26個處所，查獲模擬槍264支、槍砲主要組成零件 （已貫通金屬槍管）202支，並拘提范姓負責人等嫌犯到案， 製作筆錄後將全案送辦，檢方今依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴范男。

警方調查發現，范男長期透過網路平台及全台經銷據點，公開販售公司自行製造的雙管霰彈槍。警方送交刑事局等機關鑑驗及保安單位查驗，確認霰彈槍由金屬材質槍身與擊發機構組成，符合槍砲彈藥刀械管制條例規定公告查禁的「模擬槍」要件。

警方指出，范男販售的射擊「槍管」，屬已貫通的金屬材質，官方鑑定屬於槍砲主要組成零件、具殺傷力且可擊發實彈的非法槍枝標準，只要使用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈，成為致命武器，嚴重危害社會治安及民眾生命安全。

保三總隊表示，槍砲彈藥刀械管制條例規定，販售未經許可之槍砲主要組成零件，最高可處10年有期徒刑，並科700萬元以下罰金，販售模擬槍可處7年以下有期徒刑，請民眾切勿以身試法。

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
知名老牌玩具商「樺山玩具」范姓負責人，涉嫌製造、販售「模擬槍」，以及用簡易工具修整，即可裝填火藥擊發霰彈的槍管，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

嘉義 刑事局

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