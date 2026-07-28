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摩鐵房內持刀砍傷2人 警逮黑幫副分會長等9人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市樹林區一間汽車旅館本月13日晚間發生持刀傷人案，江姓男子及許姓少年遭人闖入房內攻擊受傷。三峽分局會同新北市刑大追查，拘提竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長胡姓男子等8人，另通知1名王姓少年到案，全案依殺人未遂、重傷害及違反「組織犯罪防制條例」等罪嫌移送偵辦。

警方調查，江男及許姓少年7月13日晚間入住樹林區一間汽車旅館，同日晚間11時45分許，遭入住其他房間的犯嫌持刀闖入攻擊，造成2人受傷，經送往恩主公醫院救治，均無生命危險。

案發後，三峽分局會同新北市刑大成立專案小組，報請新北地檢署檢察官朱柏璋指揮偵辦。警方比對相關事證、掌握犯嫌行蹤後，持拘票及搜索票同步查緝，拘提胡姓、馮姓、陳姓、林姓、蘇姓等8名犯嫌，另通知王姓少年到案，並查扣折疊刀、依托咪酯及第三級毒品等證物。

法院裁定，胡姓男子以50萬元交保並指定處所報到；林姓、馮姓及陳姓3人羈押禁見，另1名林姓少年裁定收容；李姓男子20萬元交保、蘇姓男子10萬元交保，另名林姓男子5萬元交保。

三峽分局長許再周表示，警方將持續針對幫派暴力犯罪向上溯源、向下刨根，追查涉案組織及共犯網絡，對任何幫派暴力犯罪依法嚴辦。

警方查扣折疊刀、現金、依托咪酯及第三級毒品等證物，全案依法送辦。記者張策／翻攝
警方查扣折疊刀、現金、依托咪酯及第三級毒品等證物，全案依法送辦。記者張策／翻攝

三峽警方執行搜索拘提行動，將涉案犯嫌逮捕到案，瓦解涉案幫派犯罪網絡。記者張策／翻攝
三峽警方執行搜索拘提行動，將涉案犯嫌逮捕到案，瓦解涉案幫派犯罪網絡。記者張策／翻攝

三峽警方執行搜索拘提行動，將涉案犯嫌逮捕到案，瓦解涉案幫派犯罪網絡。記者張策／翻攝
三峽警方執行搜索拘提行動，將涉案犯嫌逮捕到案，瓦解涉案幫派犯罪網絡。記者張策／翻攝

摩鐵 三峽 殺人未遂

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