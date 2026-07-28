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桃園農舍設毒品彩虹菸分裝場低價搶市 涉案6人遭訴

中央社／ 台中28日電

黃姓男子等人在桃園設置毒品彩虹菸分裝場，分工進行製毒與販毒，案經刑事局循線逮捕黃男等人，查扣大量成品、半成品與分裝器具並送辦，檢方日前已依毒品等罪將黃男等6人起訴。

刑事警察局電信偵查大隊今天表示，警方掌握24歲黃姓男子等人涉嫌組成製毒及販毒集團，販賣第三級毒品彩虹菸，案經電偵大隊第二隊與桃園市警察局平鎮分局共組專案小組，並報請台灣桃園地方檢察署指揮擴大追查。

案經專案人員跟監蒐證後，於民國114年4月及7月間分兩波展開行動，前往集團位於桃園市的據點進行搜索調查，共帶回黃男等6人偵辦，並查扣毒品彩虹菸2283支、毒品粉末2袋重200.6克、封口機、包裝袋等贓證物。

警方查出，集團由黃男等人共同出資成立毒品彩虹菸分裝場，並於114年3月起承租郊區農舍躲避警方查緝，分工進行毒品分裝場進貨、調料、分裝及販賣。涉案集團為低價搶市，將彩虹菸原售價每支200至400元，以18支1000至1500元不等低價賣出。

全案經警方偵辦後，將黃男等6人依違反毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送桃園地檢署偵辦，檢方並於115年7月間起訴。

檢方呼籲，第三級毒品彩虹菸外觀看似一般香菸，主要使用合成卡西酮類混合菸草的第三級新興毒品，網路流傳該毒品可噴出彩色煙霧，混合各式香精藉以吸引年輕人嘗試，吸食後會產生痙攣抽搐、腎臟損傷、橫紋肌溶解、暴力自殘、幻覺幻聽等反應，具有成癮性嚴重危害人民身心健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 桃園 刑事局

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