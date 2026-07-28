中和媳婦命案解剖結果出爐 全身30至40處刀傷、頸部幾近遭砍斷

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，檢警今天在板橋殯儀館完成解剖複驗。據了解，法醫確認張女全身包括臉部、頸部、手部及軀幹共有約30、40處刀傷，其中致命傷位於頸部，詳細死因及傷勢分布仍待法醫提出正式鑑定報告。

檢警今天上午10時許會同法醫在板橋殯儀館解剖張女遺體，約有5名親友到場陪同。親友見到張女遺體後情緒潰堤，不斷呼喊她的名字，哭著說「不要害怕，我們在這陪妳」，哭聲一度傳出解剖室外，場面哀戚。

據了解，法醫解剖發現，張女臉部、頸部、雙手及身體共有約30至40處刀傷，其中頸部傷勢最為嚴重，幾近遭砍斷，頭部與軀幹僅剩頸骨相連，致命傷也確認位於頸部；其餘詳細傷勢及死因，仍待法醫提出正式鑑定報告。

警方調查，張女26日晚間下班後前往中和區興南路二段公婆住處接4歲女兒，在公寓一樓樓梯間與66歲張姓公公發生爭執，張男涉嫌持刀攻擊，造成張女當場死亡。

警方獲報到場後，在現場發現張男衣物沾滿血跡，並於隨身包包內查獲刀械，當場依現行犯逮捕。據了解，張男犯案後一度向警方辯稱「是別人殺的」，但警方調閱周邊監視器，確認案發前後沒有其他可疑人士進出，認定張男涉有重嫌。

全案警詢後依殺人罪移送新北地檢署偵辦。檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院今天凌晨裁定羈押禁見。

中和命案死者張女今在板橋殯儀館解剖複驗，法醫確認全身約有30至40處刀傷，其中致命傷位於頸部。記者張策／翻攝