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屏東鎢業董事長命案檢方今解剖 研判致命傷為顱骨骨折
屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男本月24日遭兒女發現，雙手遭膠帶綁倒臥二樓客廳，家中監視器壞掉好一陣子，附近周邊監視器壞掉，檢警偵辦陷入膠著。屏東地檢署今解剖複驗，黃男的身體有多處擦、鈍傷，頭顱有頭皮撕裂傷，初步研判致命傷為顱骨骨折。
檢方今上午督同法醫師在今中午完成黃男解剖，並採集相關檢體化驗，之後將綜合全部資料認定死亡原因，同時檢察官已向家屬說明解剖經過，並將遺體發還辦理後事。
黃男傷勢部分，檢方指出，黃男身體多處表皮擦傷、鈍傷（瘀青），頭顱有頭皮撕裂傷、顱骨骨折，初步研判為致命傷，並採集檢體包括血液、尿液、胃內容物等，需待進一步化驗結果，至於死亡時間，會比對黃男手機綜合分析。
檢方今解剖複驗，黃男的兒女低調現身不發一語，複驗結束後即快步離去。
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