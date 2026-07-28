媳婦被百刀砍死前身影曝 下班接4歲女兒 停好車走進公寓

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，案發前最後身影曝光。監視器畫面顯示，張女下班後騎車前往公婆住處接4歲女兒，停妥機車後步入公寓，未料進門後再也沒有走出來；案發期間，一名騎士路過公寓門口時似乎察覺異狀，一度停車轉頭察看，隨後才騎車離去。

畫面中，張女騎乘機車抵達中和區興南路二段的公寓前，將車停放路旁後，隨即走向公寓入口、進入一樓樓梯間。這段影像也成為她生前最後身影。

張女進入公寓後，疑在一樓樓梯間與66歲張姓公公發生口角，隨後遭對方持刀攻擊。監視器未再拍到張女離開公寓，直到鄰居發現異狀報警，這起命案才曝光。

警方獲報趕抵現場後，發現張女倒臥一樓樓梯間，已明顯死亡。張姓男子當時仍留在現場，衣物沾滿血跡，警方並在其隨身包包內查獲帶有血跡的刀械，當場依現行犯逮捕。

據了解，張男面對警方詢問時一度聲稱「是別人殺的」，但警方調閱周邊監視器，確認張女進入公寓後，案發前後沒有其他可疑人士進出，綜合現場跡證後，認定張男涉有重嫌。

警方初步調查，張女與公婆同住，丈夫則長期在台中工作。張女丈夫已完成筆錄，表示妻子生前經常與公公發生爭執。案發當天，張女下班後前往接回4歲女兒，卻在一樓樓梯間遇害。相關報導指出，張女進入公寓後便未再出現於監視器畫面。

檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院今裁定羈押禁見。

中和命案死者張女下班後騎車前往公婆住處接4歲女兒，停妥機車後走進公寓，未料進入一樓樓梯間後遭公公持刀殺害，再也沒有走出來。記者張策／翻攝