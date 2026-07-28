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影／西屯恍神男奧迪跑車橫停馬路中央 唾液一驗是毒品陽性
台中市張姓男子在今早駕駛雙門奧迪跑車，橫停在西屯區馬龍潭路的道路中央，警方據報到場，經拍打車窗，張男才有反應，警方看到張男疑似精神恍惚，將張男帶回派出所調查，發現張男呈現唾液毒品陽性反應，將他依毒駕公共危險罪，移送台中地檢署偵辦。
第六警分局市政所在今早9時許獲報，指稱西屯區馬龍潭路有一輛雙門奧迪跑車，橫停在道路中央，駕駛疑似舉止異常，影響往來車輛通行安全。
警員到場時發現，奧迪跑車停放在道路中央，駕駛車輛的張男（20歲）疑似精神恍惚，經警員拍打車窗後始有反應。
由於張男精神狀況明顯異常，警方擔心其若繼續駕車上路，恐危及自身及其他用路人安全，即依法將其帶返派出所調查，實施唾液篩檢，結果呈陽性反應，後續毒駕公共危險罪，移送台中地方檢察署偵辦。
第六警分局強調，警方將持續加強查緝犯罪及取締違法行為，嚴格執法絕不寬貸。
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