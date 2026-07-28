中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，張女生前照片今曝光。照片中的她留著一頭長髮，面對鏡頭露出笑容，與命案現場的慘烈形成強烈對比。親友表示，張女平時努力工作、獨力照顧年幼女兒，原已準備離開長期失衡的婚姻與家庭關係，帶著孩子展開新生活，未料卻在返家接女兒時遇害。

張女相識近10年的閨蜜今在Threads發文表示，張女是她的好友、同事，也是一名堅強、勇敢的母親。她長期在婚姻與婆家關係中承受壓力，仍努力工作、照顧4歲女兒，希望為孩子維持一個完整的家。

閨蜜指出，張女丈夫長期在台中工作，夫妻關係早已惡化，雙方近期已著手協議離婚。張女原本已搬離婆家，也開始蒐集相關資料，希望正式結束婚姻，重新安排自己與女兒的生活。

不過，由於工作期間仍需要公婆協助照顧孩子，張女與婆家未能完全切割。案發當天，她前往公婆剛承租的住處接回女兒，卻在公寓一樓樓梯間與66歲張姓公公發生衝突，遭對方持刀攻擊致死。

張女遺體今天在板橋殯儀館解剖複驗，張女夫親及其餘4名親友到場陪同，見到遺體後皆情緒崩潰，不斷呼喊她的名字，哭著安慰「不要害怕，我們在這陪你」，哭聲一度傳出門外，現場氣氛哀戚。

警方調查，張姓男子犯案後留在現場，一度聲稱「是別人殺的」，但警方調閱監視器，確認案發前後沒有其他可疑人士進出，並在其隨身包包內查獲帶有血跡的刀械。檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，新北地院今天凌晨裁定羈押禁見。

中和命案死者張女生前留影。親友表示，她平時努力工作並照顧4歲女兒，原已準備離開婚姻、展開新生活，未料返家接孩子時遭公公持刀殺害。記者張策／翻攝