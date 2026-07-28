快訊

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

午後雷雨來了！11縣市「大雨特報」 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，張女生前照片今曝光。照片中的她留著一頭長髮，面對鏡頭露出笑容，與命案現場的慘烈形成強烈對比。親友表示，張女平時努力工作、獨力照顧年幼女兒，原已準備離開長期失衡的婚姻與家庭關係，帶著孩子展開新生活，未料卻在返家接女兒時遇害。

張女相識近10年的閨蜜今在Threads發文表示，張女是她的好友、同事，也是一名堅強、勇敢的母親。她長期在婚姻與婆家關係中承受壓力，仍努力工作、照顧4歲女兒，希望為孩子維持一個完整的家。

閨蜜指出，張女丈夫長期在台中工作，夫妻關係早已惡化，雙方近期已著手協議離婚。張女原本已搬離婆家，也開始蒐集相關資料，希望正式結束婚姻，重新安排自己與女兒的生活。

不過，由於工作期間仍需要公婆協助照顧孩子，張女與婆家未能完全切割。案發當天，她前往公婆剛承租的住處接回女兒，卻在公寓一樓樓梯間與66歲張姓公公發生衝突，遭對方持刀攻擊致死。

張女遺體今天在板橋殯儀館解剖複驗，張女夫親及其餘4名親友到場陪同，見到遺體後皆情緒崩潰，不斷呼喊她的名字，哭著安慰「不要害怕，我們在這陪你」，哭聲一度傳出門外，現場氣氛哀戚。

警方調查，張姓男子犯案後留在現場，一度聲稱「是別人殺的」，但警方調閱監視器，確認案發前後沒有其他可疑人士進出，並在其隨身包包內查獲帶有血跡的刀械。檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，新北地院今天凌晨裁定羈押禁見。

中和命案死者張女生前留影。親友表示，她平時努力工作並照顧4歲女兒，原已準備離開婚姻、展開新生活，未料返家接孩子時遭公公持刀殺害。記者張策／翻攝
中和命案死者張女生前留影。親友表示，她平時努力工作並照顧4歲女兒，原已準備離開婚姻、展開新生活，未料返家接孩子時遭公公持刀殺害。記者張策／翻攝

中和命案死者張女生前留影。親友表示，她平時努力工作並照顧4歲女兒，原已準備離開婚姻、展開新生活，未料返家接孩子時遭公公持刀殺害。記者張策／翻攝
中和命案死者張女生前留影。親友表示，她平時努力工作並照顧4歲女兒，原已準備離開婚姻、展開新生活，未料返家接孩子時遭公公持刀殺害。記者張策／翻攝

壓力 中和 命案

延伸閱讀

中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

中和公公涉砍殺媳婦 檢方相驗驚見逾百刀…頸部僅剩骨頭相連

搬新家就爆命案 公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」

搬來3天就爆命案 鄰居：公公滿身血仍冷靜辯「不是我殺的」

相關新聞

丈夫外遇、公公索錢施壓 中和遇害媳婦閨密揭生前處境

新北市中和區日前發生公公殺害媳婦命案，死者相識近10年的閨密在Threads發文，揭露死者生前長期遭丈夫外遇、漠視，還承受公公經濟壓榨與言語霸凌。她表示，死者原本已搬離婆家，準備蒐集證據提告、走完離婚程序，重新帶著4歲女兒生活，卻在返家接孩子時遭公公持刀殺害。

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，張女生前照片今曝光。照片中的她留著一頭長髮，面對鏡頭露出笑容，與命案現場的慘烈形成強烈對比。親友表示，張女平時努力工作、獨力照顧年幼女兒，原已準備離開長期失衡的婚姻與家庭關係，帶著孩子展開新生活，未料卻在返家接女兒時遇害。

中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，檢警今天上午前往板橋殯儀館解剖複驗遺體，以進一步確認死因。約有5名親友到場陪同，見到張女遺體後情緒潰堤、泣不成聲，不斷呼喊她的名字，並心痛安慰「不要害怕，我們在這裡陪你」，哭聲一度傳出門外，現場氣氛十分哀戚。

影／屏東鎢業老闆命案案情膠著 今解剖家屬不發一語

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男本月24日遭兒女發現，雙手遭膠帶綁倒臥二樓客廳，家中監視器壞掉好一陣子，且地處偏僻，周邊監視器都壞光了，檢警偵辦案情陷入膠著，尚未鎖定對象。檢方今解剖複驗，黃男的兒女低調現身不發一語，結束後快速離開殯儀館。

道交條例三讀 毒駕一律吊銷駕照、沒入車輛

毒駕問題氾濫，立法院會28日三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，增訂毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照、沒入駕駛車輛，毒駕拒測者首次開罰新台幣27萬元、第二次開罰45萬元；毒駕致人重傷或死亡者，終身不得再考照。

台中毒駕連撞二車駕駛逃 車內有毒品愷他命和毒品咖啡包

台中市大雅區今天凌晨發生疑似毒駕肇逃案件，不明身分男駕駛開車連撞二輛車後，車身嚴重毀損，駕駛卻棄車逃逸，警方到場在車內找到毒品愷他命和毒品咖啡包，將通知肇事車主到案說明並釐清案情，將依違反毒品防制條例偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。