影／屏東鎢業老闆命案案情膠著 今解剖家屬不發一語

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男本月24日遭兒女發現，雙手遭膠帶綁倒臥二樓客廳，家中監視器壞掉好一陣子，且地處偏僻，周邊監視器都壞光了，檢警偵辦案情陷入膠著，尚未鎖定對象。檢方今解剖複驗，黃男的兒女低調現身不發一語，結束後快速離開殯儀館。

今天上午10時解剖複驗，歷時近兩個小時，黃男的兒女低調現身，面對媒體詢問不回應快步離開。檢察官李昕庭則對案情不多做回應，僅說，偵查不公開，一切交由發言人回應，全案仍在偵辦中。

案情陷入膠著，研判應預謀犯案，黃男住處位在枋寮鄉太源社區，地處偏僻，現場有翻牆進入痕跡，黃男被發現時雙手遭膠帶捆綁倒臥在二樓客廳，周邊都是血，現場沒有打鬥痕跡，案發時間推估在夜晚，黃男身體有遭鈍器攻擊傷勢。

黃男經營鎢提煉回收產業，鎢屬稀有金屬，用在工業、國防與先進產業，近年來鎢的價格攀升，黃男遭殺害是否與經營事業有關聯，全案偵辦中。

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男本月24日遭兒女發現，雙手遭膠帶綁倒臥二樓客廳，家中監視器壞掉好一陣子，且地處偏僻，周邊監視器都壞光了，檢警偵辦案情陷入膠著。圖／讀者提供