中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

新北市中和區34歲張姓女子遭公公持刀殺害，檢警今天上午前往板橋殯儀館解剖複驗遺體，以進一步確認死因。約有5名親友到場陪同，見到張女遺體後情緒潰堤、泣不成聲，不斷呼喊她的名字，並心痛安慰「不要害怕，我們在這裡陪你」，哭聲一度傳出門外，現場氣氛十分哀戚。

檢警今天上午10時許會同法醫，在板橋殯儀館解剖張女遺體，釐清致命傷勢、刀傷數量及確切死亡原因。張女親友一早到場陪同，面對突如其來的噩耗，數人當場崩潰大哭。

親友見到張女遺體後，不斷呼喊她的名字，哭著說「不要害怕，我們在這陪你」，哀痛哭聲甚至傳出解剖室外，令人鼻酸。親友彼此攙扶、安慰，仍難掩悲痛情緒。

這起命案發生於26日晚間，66歲張姓男子涉嫌在中和區興南路二段一處公寓的一樓樓梯間，持刀攻擊34歲媳婦。警方到場時，發現張女已明顯死亡，張男衣物沾滿血跡，並在其隨身包包內查獲刀械，當場依現行犯逮捕。

據了解，張男犯案後一度辯稱「是別人殺的」，但警方調閱監視器，確認案發前後並無其他可疑人士進出。檢警初步相驗發現，張女全身有大量刀傷，傷勢極為嚴重，因此安排今天解剖複驗，進一步釐清完整傷勢及死因。

新北地檢署複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見；新北地院今天凌晨裁定羈押禁見。