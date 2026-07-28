台中毒駕連撞二車駕駛逃 車內有毒品愷他命和毒品咖啡包

台中市大雅區今天凌晨發生疑似毒駕肇逃案件，不明身分男駕駛開車連撞二輛車後，車身嚴重毀損，駕駛卻棄車逃逸，警方到場在車內找到毒品愷他命和毒品咖啡包，將通知肇事車主到案說明並釐清案情，將依違反毒品防制條例偵辦。

大雅警分局表示，今天凌晨0時，在大雅區中清路四段車禍，員警到場了解，肇事車輛男駕駛，身分待查，肇事後逃離現場，他開車沿中清路四段內快車道往沙鹿區方向行駛，追撞同車道蔡男駕駛的轎車後；失控再撞到停於路邊之轎車，無人受傷。

警方在肇事車輛發現駕駛座左扶手旁疑似毒品愷他命、毒品咖啡包，經進行檢測呈現愷他命陽性反應，將通知肇事車主到案說明並釐清案情，後續將依違反毒品防制條例進行偵辦。

大雅分局呼籲，毒品會嚴重影響判斷力及反應能力，施用毒品後駕車，不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡；警方對毒駕行為絕不輕縱，持續加強攔查、檢測及查緝作為，全力守護市民交通安全。

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台中市大雅區今天凌晨發生毒駕肇逃案件，警方追查中。記者游振昇／翻攝

台中市大雅區今天凌晨發生毒駕肇逃案件，警方追查中。記者游振昇／翻攝