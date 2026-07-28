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新北市公公殺害媳婦命案 高大成：要害殺多刀顯示怨恨深

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

新北市中和區日前發生公公殺害媳婦命案，法醫高大成今表示，從死者頸部、喉嚨多處中刀，以及面部亦受多刀判斷，行凶的公公對媳婦有相當大的怨恨，至於有媒體報導殺了上百刀，他則懷疑在體力有限下，是否真的有殺那麼多刀，而是殺到最後，因年紀已大、精神已耗弱，不知自己在幹什麼。

高大成說，頸部是人的危險部位，會針對此處刺傷，是有殺人的意圖，是真的要讓對方死。而且會殺多刀，應該是已「斷了線」殺到甚至不知對方是誰，這類一般是年紀大的或是精神較脆弱，是比較不容易克制自己的人。

他說，一般砍殺過程中若是有砍到臉或生殖器，大部分都是感情糾紛，但這一件有殺到臉，雖同樣是情，但此件是親情還是愛情的糾紛就難說了。

據死者相識近10年的閨密在Threads發文，揭露死者生前長期遭丈夫外遇、漠視，還承受公公經濟壓榨與言語霸凌。她表示，死者原本已搬離婆家，準備蒐集證據提告、走完離婚程序，重新帶著4歲女兒生活，卻在返家接孩子時遭公公持刀殺害。

警方調查，66歲張姓男子涉嫌在公寓一樓樓梯間持刀殺害34歲媳婦，犯案後留在現場，卻一度聲稱是別人行凶。警方調閱監視器確認案發前後沒有其他人進出，並在張男隨身包包內查獲刀械。檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，向法院聲請羈押禁見；新北地院今天凌晨裁定羈押禁見。

法醫高大成今表示，從死者頸部、喉嚨多處中刀，以及面部亦受多刀判斷，行凶的公公對媳婦有相當大的怨恨。記者黃寅／攝影
法醫高大成今表示，從死者頸部、喉嚨多處中刀，以及面部亦受多刀判斷，行凶的公公對媳婦有相當大的怨恨。記者黃寅／攝影

高大成 公公 命案

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