丈夫外遇、公公索錢施壓 中和遇害媳婦閨蜜揭生前處境

新北市中和區日前發生公公殺害媳婦命案，死者相識近10年的閨蜜在Threads發文，揭露死者生前長期遭丈夫外遇、漠視，還承受公公經濟壓榨與言語霸凌。她表示，死者原本已搬離婆家，準備蒐集證據提告、走完離婚程序，重新帶著4歲女兒生活，卻在返家接孩子時遭公公持刀殺害。

閨蜜表示，死者是她相處近10年的好友、同事，也是一名堅強、勇敢的母親。她看見外界對命案出現許多揣測，不願好友在死後還被扭曲，因此決定公開死者生前的遭遇。

她指控，死者丈夫長期在台中外遇，對孩子不聞不問，連每月5000元育兒費都不願意支付，寧願把錢花在帶20多歲外遇對象吃大餐、在臉書炫耀，也不願照顧自己的骨肉。

孩子生病住院時，死者通知丈夫，丈夫才勉強從台中回來一天；甚至在節慶與家人聚餐時，還把外遇對象帶回台北，讓對方坐在車裡等待。死者曾當面質問丈夫，對方甚至一度故意開車衝撞她，當時外遇對象也在車上。

閨蜜說，死者長期獨力支撐家庭，卻不斷遭到騷擾。只要因工作晚回家，或需要一點與朋友放鬆的時間，便會被公婆冷言酸語質疑「在外面有男人」；丈夫明知所有事情，卻始終不願出面處理公媳問題，長期視而不見。

她也指控，張姓公公長期沒有工作，不斷向死者索討金錢。當死者告知已無力負擔、希望停止借錢後，公公便開始長時間對她進行言語霸凌。

閨蜜表示，死者好不容易搬離原本住處，準備開始新生活，原本婆家甚至還希望她繼續一起住、共同分攤房租，但遭死者拒絕。她公開對話截圖，死者在訊息中明確表示「對，各自搬走」，也拒絕婆家提出一起分租的要求。

然而，死者因工作需要，仍得將女兒交由公婆協助照顧。案發當天，她前往公婆住處接回孩子，卻在一次言語衝突後，遭公公當著年幼孩子所在住處持刀攻擊致死。

閨蜜悲痛表示，死者為了給孩子一個完整家庭，從一開始委曲求全，盼著丈夫有一天回頭，直到心碎、失望透頂，才決定蒐集更多外遇證據，等待搬離後正式提告並辦理離婚。

她說，死者兼兩份工作養家，盡心盡力照顧女兒，卻長期承受丈夫外遇、無視，以及公公的經濟壓榨與言語暴力，「一個努力生活的媽媽，把小孩拉拔長大，甚至才剛參加完小孩幼稚園的表演會，她到底做錯了什麼？」

閨蜜也表示，公公案後向警方聲稱精神有問題，但死者丈夫親口表示父親沒有精神疾病。她痛批，加害者犯案後仍試圖推卸責任，「這一切都是你一手造成的，再多對不起，也換不回我們那個好媽媽、好同事、好朋友了。」

她強調，死者友人已協助蒐集丈夫外遇相關證據，就是希望死者搬離後能夠正式提告，讓自己與孩子脫離這段婚姻與家庭。未料她才剛踏出新生活的第一步，就命喪公公刀下。

閨蜜最後呼籲司法嚴懲加害者，以及長期外遇、未盡父親責任的丈夫，還死者與孩子一個公道，也希望社會看清這個家庭長期累積的傷害，「不要讓無辜的受害者被遺忘。」

警方調查，66歲張姓男子涉嫌在公寓一樓樓梯間持刀殺害34歲媳婦，犯案後留在現場，卻一度聲稱是別人行凶。警方調閱監視器確認案發前後沒有其他人進出，並在張男隨身包包內查獲刀械。檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，向法院聲請羈押禁見；新北地院今天凌晨裁定羈押禁見。