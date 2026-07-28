快訊

避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

甜味偽裝與同儕壓力 高一女吸一口電子煙掉進毒坑難拔

死了繼續砍？中和公公百刀砍死媳婦 殺人、毀損屍體罪嫌羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

死了繼續砍？中和公公百刀砍死媳婦 殺人、毀損屍體罪嫌羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和區前天晚間發生一起張姓公公疑因教養方式、金錢觀念差異，持刀殺害張姓媳婦的命案。張翁經移送新北地檢署，檢察官複訊後，將其依殺人、毀損屍體等罪嫌聲押禁見獲准。

據了解，死者為34歲張姓媳婦，涉嫌行凶者則是她的66歲張姓公公。案發前，公公下午接孫女返家，媳婦之後前往接小孩，雙方在公寓一樓樓梯間碰面並發生口角，公公疑似一時情緒失控，分別以水果刀和魚刀攻擊媳婦頸部上百刀，以致頭頸幾乎分離，僅剩頸骨相連，十分凶殘。

案發時，婆婆及孫女人在二樓屋內，鄰居聽見異狀後報案。死者丈夫在台中工作，夫妻近日傳出已協議離婚；家庭成員過去曾同住中和忠孝街，之後搬至秀朗路三段，本月20日公婆再搬到案發處居住，媳婦則已帶女兒搬離。

初步了解，公公與媳婦間，先前曾因公公在家中抽菸、孫女管教方式及照顧費用，以及公公懷疑媳婦外遇等問題多次爭執，詳細案發經過仍須檢警調查釐清。

新北市中和區發生公公殺媳婦命案，行凶的張姓公公已遭法院裁定羈押禁見。圖/讀者提供
新北市中和區發生公公殺媳婦命案，行凶的張姓公公已遭法院裁定羈押禁見。圖/讀者提供

中和 殺人 公公

延伸閱讀

中和公公涉砍殺媳婦 檢方相驗驚見逾百刀…頸部僅剩骨頭相連

搬新家就爆命案 公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」

搬來3天就爆命案 鄰居：公公滿身血仍冷靜辯「不是我殺的」

疑教養衝突 公公涉刺死兒媳

相關新聞

死了繼續砍？中和公公百刀砍死媳婦 殺人、毀損屍體罪嫌羈押禁見

新北市中和區前天晚間發生一起張姓公公疑因教養方式、金錢觀念差異，持刀殺害張姓媳婦的命案。張翁經移送新北地檢署，檢察官複訊後，將其依殺人、毀損屍體等罪嫌聲押禁見獲准。

影／竹聯幫信堂開毒工廠...彩虹菸用市價兩折搶市 6人落網扣90萬毒品

刑事局電偵大隊前年破獲一處毒品分裝場後，持續溯源，發現具有「竹聯幫信堂」背景的黃姓男子等人，涉組販毒集團，出資成立彩虹菸毒品分裝工廠，還以市價二折至三折價格，低價搶市，檢警半年追查，發動兩波搜索，帶回黃等6人，查扣兩千多支彩虹菸，市價初估於90萬元，黃男等人獲檢方命以2萬元至6萬元交保，近日偵結依毒品罪起訴，

丈夫外遇、公公索錢施壓 中和遇害媳婦閨蜜揭生前處境

新北市中和區日前發生公公殺害媳婦命案，死者相識近10年的閨蜜在Threads發文，揭露死者生前長期遭丈夫外遇、漠視，還承受公公經濟壓榨與言語霸凌。她表示，死者原本已搬離婆家，準備蒐集證據提告、走完離婚程序，重新帶著4歲女兒生活，卻在返家接孩子時遭公公持刀殺害。

疑教養衝突 公公涉刺死兒媳

新北中和區六十六歲張男前晚持兩把利刃刺殺同住的卅四歲媳婦，犯案後留在現場，滿身是血卻辯稱「別人殺的」，警方調周邊監視器，確認案發前後無其他人進出，認定張涉有重嫌。檢察官複訊後，依殺人、毀損屍體等罪聲請羈押禁見。

月奪8命 藍籲8月1日再上凱道拒毒駕

毒駕頻傳，今年一到五月，毒駕造成十七人死亡，國民黨立院黨團昨天呼籲民眾在八月一日站上凱道，要求中央政府還給人民安全的生活、公平的司法。國民黨團書記長林沛祥表示，此次凱道集結，不是一場對立，而是一場對安全、正義和公平的呼籲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。