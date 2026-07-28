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影／竹聯幫信堂開毒工廠...彩虹菸用市價兩折搶市 6人落網扣90萬毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局電偵大隊前年破獲一處毒品分裝場後，持續溯源，發現具有「竹聯幫信堂」背景的黃姓男子等人，涉組販毒集團，出資成立彩虹菸毒品分裝工廠，還以市價二折至三折價格，低價搶市，檢警半年追查，發動兩波搜索，帶回黃等6人，查扣兩千多支彩虹菸，市價初估於90萬元，黃男等人獲檢方命以2萬元至6萬元交保，近日偵結依毒品罪起訴，

刑事局電信偵查大隊第二隊在2024年9月，破獲一處毒品咖啡包分裝場後，持續向上溯源，查出黃姓男子等6人具竹聯幫信堂背景，為牟取暴利共組製毒販毒集團，遂與平鎮分局組成專案小組，報請桃園地檢署金股檢察官指揮後，與桃園市平鎮警分局共辦。

專案小組歷經半年偵查，發現黃男等人合資成立彩虹菸分裝工廠，在2025年3月承租郊區農舍規避查緝，集團分工細密，涉案俞男（31歲）、葉男（23歲）、郭男（23歲）、楊男（24歲）負責進貨、調料及分裝，陳男（22歲）擔任「小蜜蜂」負責販售與收取販毒所得，黃男（24歲）則負責接單調度。

黃男等人為搶占市場，將原售每支200至400元的彩虹菸，以18支1000至1500元不等超低價搶市，嚴重危害社會治安。

檢警在去年4月、7月發動發動搜索、拘提行動，帶回黃男等6人，查扣彩虹菸2283支、毒品粉末2袋（重200.6克）、菸草及製毒工具、現金29萬9100元等贓證物，毒品市價約90餘萬元。

全案警詢後依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例，移送檢方偵辦，檢方命涉案人以2萬元至6萬元交保，近日偵結依毒品罪起訴。

刑事局呼籲，第三級毒品彩虹菸外觀近似一般香菸，實為合成卡西酮類混合菸草的新興毒品，可噴出彩色煙霧，添加各式香精產生奶香味，藉此吸引青少年嘗試，吸食後恐引發痙攣抽搐、腎臟損傷、橫紋肌溶解、暴力自殘及幻覺幻聽等症狀，成癮性強且嚴重危害國人身心健康，將持續掃蕩幕後犯罪組織與幫派勢力，全力打造無毒家園。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，去年兩波搜索、出動特警攻堅，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，去年兩波搜索、出動特警攻堅，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局破獲黃姓男子等人的販毒集團，查扣兩千多支彩虹菸，市價逾90萬元。記者陳宏睿／翻攝

販毒 竹聯幫 毒品 桃園 刑事局

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