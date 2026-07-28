疑教養衝突 公公涉刺死兒媳

新北中和區六十六歲張男前晚持兩把利刃刺殺同住的卅四歲媳婦，犯案後留在現場，滿身是血卻辯稱「別人殺的」，警方調周邊監視器，確認案發前後無其他人進出，認定張涉有重嫌。檢察官複訊後，依殺人、毀損屍體等罪聲請羈押禁見。

死者在北部一家賣場上班，丈夫在台中工作，近日協議離婚。案發前，死者疑與公公發生言語衝突，張男竟揮刀攻擊媳婦，幾乎失去理智，死者頭頸部等處身中百餘刀，倒臥公寓一樓樓梯間，傷重不治。

有鄰居聽見衝突聲報案，警方到場時，張男在現場，面對詢問，竟聲稱是其他人行凶。警方調周邊監視器畫面，比對案發時間前後進出人員，發現無其他可疑人士，相關跡證指向張男涉嫌行凶，將他帶回調查。

案發時，張男妻子及四歲孫女在公寓二樓房內，未目睹一樓樓梯間行凶過程。死者丈夫說，父親與妻子會為孫女管教等議題起衝突，案發後女童暫交由外公外婆照顧。

這家人原本也住在中和區，近期剛搬家，內南里長曾金禧說，不認識這戶人家，剛搬來三天，鄰居對他們很陌生，對家庭狀況不了解。

新北市社會局家防中心獲報後，安排社工介入處理。經查，該案家過去沒有家暴及脆弱家庭通報紀錄，後續將依家屬需求，給予悲傷輔導、子女照顧評估、喪葬協助及法律扶助等服務。