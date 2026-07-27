中和公公涉砍殺媳婦...檢方相驗驚見逾百刀 頸部僅剩骨頭相連

新北市中和區興南路二段一處公寓昨晚間發生人倫命案，66歲張姓男子疑因家務問題與34歲媳婦發生爭執，涉嫌持刀攻擊致死。據了解，檢方相驗時發現死者全身有大量刀傷，粗估遭砍逾百刀，頭部與身體僅剩頸骨相連。檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，張男夫妻與死者同住，死者丈夫則長期在台中工作、居住。案發當天下午，雙方在公寓一樓樓梯間發生衝突，張男疑一時情緒失控，持刀攻擊媳婦。

中和分局表示，員警獲報到場時，發現張女倒臥一樓樓梯間，已明顯死亡。警方另發現張男衣物沾滿血跡，並在其隨身包包內查獲帶有血跡的刀械，當場依現行犯逮捕。

死者丈夫案發後已接受筆錄，並表示妻子生前與公婆同住，平時經常與公公發生爭執。至於雙方過去是否因孫女管教、家庭金錢或其他生活問題發生衝突，仍待檢警進一步釐清。

據了解，檢警相驗時發現死者傷勢極為嚴重，身上有大量刀傷，粗估逾百處，頭部與身體僅剩頸骨相連，因此除殺人罪外，另涉毀損屍體罪嫌。新北地檢署表示，檢察官訊問後，認張男犯罪嫌疑重大，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，另有逃亡、湮滅證據之虞，已向新北地方法院聲請羈押禁見。