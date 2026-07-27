搬來3天就爆命案 鄰居：公公滿身血仍冷靜辯「不是我殺的」

新北市中和區興南路二段一處公寓昨晚發生公公涉嫌殺害媳婦命案。附近住戶表示，傍晚返家時才發現巷內聚集大批警察，一樓樓梯間留有大片血跡相當駭人；涉嫌行凶的66歲張姓男子當時神情相當平靜，還向警方辯稱「人不是他殺的」。

住戶表示，張男夫妻是剛搬來約3天的租客，與附近鄰居沒有往來，彼此也不認識。當天傍晚6、7時左右返家時，現場已停滿警車，警方持續封鎖採證，直到深夜近1時才陸續離開。

住戶形容，張男白髮、身形瘦高，當時背著一只包包，面對警方詢問時十分鎮定，沒有明顯慌張或激動情緒，還不斷表示「不是我殺的」。中和警分局指出，員警到場時，發現張男衣物沾滿血跡，並在其隨身包包內查獲帶有血跡的刀械，隨即依現行犯將他逮捕。

住戶說，公寓一樓樓梯間留有一大片血跡，死者衣褲也沾滿鮮血，「一看就知道是凶殺案」，直到隔天上午仍可見現場殘留血跡。案發前，住戶並未聽見明顯爭吵聲，也沒有看到小孩或其他家人在一樓現場。

警方調查，34歲張姓女子當晚前往公婆住處接4歲女兒，疑與張姓公公因家務問題發生口角，張男情緒失控後持刀攻擊媳婦，造成女子倒臥一樓樓梯間，當場死亡。警方調閱監視器後，確認案發前後並無其他可疑人士進出。

全案警詢後，警方依殺人罪嫌將張男移送新北地檢署偵辦。檢察官訊問後，認為張男涉嫌殺人、毀損屍體等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據之虞，已向法院聲請羈押禁見。