快訊

明後2天慎防雷陣雨...「白海豚」高機率發展成強烈颱風 對台影響曝

搬新家爆命案...公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」 依殺人、毀損屍體等罪聲押禁見

台灣寫下世界經濟史罕見紀錄！韓媒：市場為何更看好台灣而非南韓？

聽新聞
0:00 / 0:00

疑教養歧異釀殺機…新北中和公公砍死媳婦 檢聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和區昨天發生一起張姓公公疑似因教養方式差異，持水果刀殺害媳婦命案。張翁經移送新北地檢署，檢察官複訊後，將其依殺人、毀損屍體等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

據了解，死者為34歲媳婦，涉嫌行凶者則是她的66歲張姓公公。案發前，公公下午接孫女返家，媳婦之後前往接小孩，雙方在公寓一樓樓梯間碰面並發生口角，公公疑似一時情緒失控，拿出水果刀攻擊媳婦，造成她頸部受創。

案發時，婆婆及孫女人在屋內，鄰居聽見異狀後報案。死者丈夫在台中工作，夫妻近日傳出已協議離婚；家庭成員過去曾同住中和忠孝街，之後搬至秀朗路三段，本月20日公婆再搬到案發處居住，媳婦則已帶女兒搬離。

初步了解，公公與媳婦間，先前曾因公公在家中抽菸、孫女管教方式及照顧費用，以及公公懷疑媳婦外遇等問題多次爭執，詳細案發經過仍須由檢警進一步調查釐清。

新北市中和區興南路二段一處公寓26日晚間發生家庭命案，66歲男子疑與34歲媳婦因家庭糾紛發生爭執，持水果刀攻擊對方致死。圖／民眾提供
新北市中和區興南路二段一處公寓26日晚間發生家庭命案，66歲男子疑與34歲媳婦因家庭糾紛發生爭執，持水果刀攻擊對方致死。圖／民眾提供

公公 媳婦 命案

延伸閱讀

搬新家就爆命案 公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」

獨／高雄男欠債10萬遭捅死 主嫌落網5人全收押理由曝光

媳在房間吹頭髮遭公婆狂罵「給方便當隨便」 她壓力超大：差別待遇

婆婆「一句話」踩爆雷！媳婦氣炸 網友狂共鳴：小時候超常聽

相關新聞

搬新家就爆命案 公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」

新北市中和區興南路二段一處公寓昨晚間發生家庭命案，66歲張姓男子涉嫌在一樓樓梯間持水果刀攻擊34歲媳婦，造成女子頸部受創、當場死亡。張男犯案後留在現場，卻一再聲稱「是別人殺的」，警方調閱周邊監視器，確認案發前後並無其他人進出，認定張男涉有重嫌。檢察官複訊後，依殺人、毀損屍體等罪向法院聲請羈押禁見。

反毒油影片檢測完！刑事局確認深偽「賴清德」聲音 追查是否偽造文書

網路流傳「油不得你」反毒油影片，被控以深偽技術仿賴清德總統聲音，警方查訪製作人韋淳祐住家引發「查水表」爭議。刑事局已完成影片檢測確認是AI生成聲音，預計報檢方指揮偵辦，釐清是否涉及偽造文書罪，不排除通知韋說明。

疑教養歧異釀殺機…新北中和公公砍死媳婦 檢聲押禁見

新北市中和區昨天發生一起張姓公公疑似因教養方式差異，持水果刀殺害媳婦的命案。張翁經移送新北地檢署，檢察官複訊後，將其依殺人、毀損屍體等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

反毒駕！法務部長到彰檢見證 公私資金採購毒品唾液快篩挺警政

毒駕肇事奪命引起社會高度重視，彰化縣5、6兩月就造成4死、8傷慘劇，彰化縣政府火速動支經費100萬元購買毒品唾液快篩試劑，財團法人台灣更生保護會彰化分會攜手民間企業和團體募集100萬元共襄盛舉，今在法務部長鄭銘謙見證下完成捐贈。

中和家庭悲劇！公公疑因孫女管教問題 持刀割頸殺媳婦

新北市中和區一處公寓昨晚發生家庭悲劇。66歲男子疑因孫女管教及家庭金錢問題，與34歲媳婦在一樓樓梯間發生爭執，情緒失控後持水果刀攻擊媳婦頸部。女子被發現時已明顯死亡，未送醫；男子後續由警方帶回調查，詳細案情及犯案動機仍待進一步釐清。

影／吸「喪屍煙彈」還開大貨車！屏東連撞電桿鐵皮屋 驚險畫面曝

29 歲吳姓男子今天清晨6時半駕駛大貨車行經屏東縣九如鄉九如路二段，竟毒駕接連撞上路旁的兩支電桿，還撞上路旁的鐵皮屋、冷氣機等設施，發生巨大撞擊聲響，幸好沒有造成他人受傷，警方獲報，現場發現電子煙、依託咪脂煙彈等物品，實施唾液毒品初步篩檢呈現陽性，警方依公共危險、與毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。