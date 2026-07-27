疑教養歧異釀殺機…新北中和公公砍死媳婦 檢聲押禁見

新北市中和區昨天發生一起張姓公公疑似因教養方式差異，持水果刀殺害媳婦的命案。張翁經移送新北地檢署，檢察官複訊後，將其依殺人、毀損屍體等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

據了解，死者為34歲媳婦，涉嫌行凶者則是她的66歲張姓公公。案發前，公公下午接孫女返家，媳婦之後前往接小孩，雙方在公寓一樓樓梯間碰面並發生口角，公公疑似一時情緒失控，拿出水果刀攻擊媳婦，造成她頸部受創。

案發時，婆婆及孫女人在屋內，鄰居聽見異狀後報案。死者丈夫在台中工作，夫妻近日傳出已協議離婚；家庭成員過去曾同住中和忠孝街，之後搬至秀朗路三段，本月20日公婆再搬到案發處居住，媳婦則已帶女兒搬離。

初步了解，公公與媳婦間，先前曾因公公在家中抽菸、孫女管教方式及照顧費用，以及公公懷疑媳婦外遇等問題多次爭執，詳細案發經過仍須由檢警進一步調查釐清。