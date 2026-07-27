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搬新家爆命案...公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」 依殺人、毀損屍體等罪聲押禁見

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搬新家就爆命案 公公涉殺媳婦還辯「別人殺的」

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導

新北市中和區興南路二段一處公寓昨晚間發生家庭命案，66歲張姓男子涉嫌在一樓樓梯間持水果刀攻擊34歲媳婦，造成女子頸部受創、當場死亡。張男犯案後留在現場，卻一再聲稱「是別人殺的」，警方調閱周邊監視器，確認案發前後並無其他人進出，認定張男涉有重嫌。檢察官複訊後，依殺人、毀損屍體等罪向法院聲請羈押禁見。

新北市消防局昨晚間6時51分接獲通報，指中和區興南路二段114巷有人倒地。救護人員到場後，發現34歲女子頸部遭砍傷，已明顯死亡，未送醫，現場隨即交由警方封鎖採證。

據了解，死者與丈夫近日協議離婚，案發當天下午前往公婆住處接回4歲女兒，卻在一樓樓梯間與張姓公公發生爭執。張男疑因孫女管教、照顧金錢及家庭相處等問題情緒失控，持水果刀攻擊媳婦，造成對方喉嚨及頸部受創。

案發後，張男並未逃離現場，但面對警方詢問時，不斷聲稱是其他人行凶。警方調閱周邊監視器畫面，比對案發時間前後進出人員，發現並無其他可疑人士前往現場，加上相關跡證，認定張男涉嫌行凶，將他帶回偵辦。案件由鄰居聽見異狀後報案。

案發時，張男妻子及4歲孫女都在公寓二樓房內，並未目睹一樓樓梯間的行凶過程。女童目前由死者父母照顧。

檢方表示，檢察官訊問後，認為張男涉嫌觸犯刑法殺人、毀損屍體等罪，犯罪嫌疑重大，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，另有逃亡及湮滅證據之虞，已向法院聲請羈押禁見。

據了解，這家人原本也住在中和，張男夫婦約這幾日才承租案發公寓搬入。內南里長曾金禧表示，完全不認識這戶人家，對方才剛搬來約兩天，里內鄰居也都尚未與他們熟識，對家庭互動及過往狀況並不了解。

新北市社會局表示，家防中心昨晚間接獲家暴案件通報後，立即由社工介入處理。經查，案家過去沒有家暴及脆弱家庭通報紀錄，目前已了解事發經過、家庭成員過往互動、未成年子女照顧安排及家庭照顧資源。

社會局指出，後續將依家屬需求，提供悲傷輔導、子女照顧評估、喪葬協助及法律扶助等服務。

新北市中和區興南路二段一處公寓26日晚間發生家庭命案，66歲男子疑與34歲媳婦因家庭糾紛發生爭執，持水果刀攻擊對方致死。圖／民眾提供
新北市中和區興南路二段一處公寓26日晚間發生家庭命案，66歲男子疑與34歲媳婦因家庭糾紛發生爭執，持水果刀攻擊對方致死。圖／民眾提供

中和 命案

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