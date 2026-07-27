反毒駕！法務部長到彰檢見證 公私資金採購毒品唾液快篩挺警政

毒駕肇事奪命引起社會高度重視，彰化縣5、6兩月就造成4死、8傷慘劇，彰化縣政府火速動支經費100萬元購買毒品唾液快篩試劑，財團法人台灣更生保護會彰化分會攜手民間企業和團體募集100萬元共襄盛舉，今在法務部長鄭銘謙見證下完成捐贈。

「司法保護前移─建構無毒社區安全網」計畫，今在彰化地檢署舉行第四場，鄭銘謙和台灣更生保護會董事長張斗輝頒贈感謝狀給各捐款單位，隨後與高檢署台中分署檢察長林錦村、彰化地檢署檢察長黃智勇、彰化縣長王惠美、縣警察局長陳世煌、台灣更生保護會彰化分會主任委員吳志郎等人，持塑膠槌打擊「毒駕車」宣誓反毒駕。

鄭銘謙說，毒品類型日新月異，從海洛因、安非他命到依托咪酯，特別是放入電子煙與煙油結合，吸食後駕車上路嚴重危害其他用路人的生命安全，行政院重視毒駕問題，跨部門協調從源頭遏阻，修法加重處罰也把依托咪酯列為第一級毒品，同時警方大力查緝，期能加強保障用路人安全。

王惠美帶來數據，指出今年元月到7月26日彰化縣酒駕查獲1747件，量販店、超市、市場到處能買到酒，而毒品不能買賣卻同一時期毒駕查獲687件。她自稱對此有感而發，強調國家法律要保護一般民眾，人權應該保護無辜百姓，不是保護那些違法的人。

檢察長黃智勇表示，感謝縣政府、更保彰化分會和捐款的公司企業、民間社團，地檢署將盡快把購買的毒品唾液快篩試劑分送到警察單位，地檢署要感謝警方辛苦查緝毒駕，檢察官會根據毒駕者的唾液快篩呈陽性、不能安全駕駛、身上或車上攜帶毒品等罪證聲請預防羈押。

法務部長鄭銘謙和彰化地檢署、更生保護會彰化分會、縣政府等機關社團首長一起打擊毒駕。記者簡慧珍／攝影

財團法人台灣更生保護會彰化分會，捐贈100萬元給彰化縣警察局購買毒品唾液快篩試劑。記者簡慧珍／攝影