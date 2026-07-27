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中和家庭悲劇！公公疑因孫女管教問題持刀割頸殺媳婦...動機待釐清

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中和家庭悲劇！公公疑因孫女管教問題 持刀割頸殺媳婦

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導

新北市中和區一處公寓昨晚發生家庭悲劇。66歲男子疑因孫女管教及家庭金錢問題，與34歲媳婦在一樓樓梯間發生爭執，情緒失控後持水果刀攻擊媳婦頸部。女子被發現時已明顯死亡，未送醫；男子後續由警方帶回調查，詳細案情及犯案動機仍待進一步釐清。

據了解，死者為34歲媳婦，涉嫌行凶者則是她的66歲公公。案發前，公公下午接孫女返家，媳婦之後前往接小孩，雙方在公寓一樓樓梯間碰面並發生口角，公公疑似一時情緒失控，拿出水果刀攻擊媳婦，造成她頸部受創。

案發當時，婆婆及孫女人在屋內，鄰居聽見異狀後報案。死者丈夫在台中工作，夫妻近日傳出已協議離婚；家庭成員過去曾同住中和忠孝街，之後搬至秀朗路三段，本月20日公婆再搬到案發處居住，媳婦則已帶女兒搬離。

初步了解，公媳先前曾因公公在家中抽菸、孫女管教方式、照顧費用，以及公公懷疑媳婦外遇等問題多次爭執。不過，實際犯案原因、事發經過及是否涉及預謀，仍須由警方進一步調查釐清。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市中和區興南路二段一處公寓26日晚間發生家庭命案，66歲男子疑與34歲媳婦因家庭糾紛發生爭執，持水果刀攻擊對方致死。圖／民眾提供
新北市中和區興南路二段一處公寓26日晚間發生家庭命案，66歲男子疑與34歲媳婦因家庭糾紛發生爭執，持水果刀攻擊對方致死。圖／民眾提供

中和 公公 媳婦 殺人

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