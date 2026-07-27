聽新聞
0:00 / 0:00
影／吸「喪屍煙彈」還開大貨車！屏東連撞電桿鐵皮屋 驚險畫面曝
29 歲吳姓男子今天清晨6時半駕駛大貨車行經屏東縣九如鄉九如路二段，竟毒駕接連撞上路旁的兩支電桿，還撞上路旁的鐵皮屋、冷氣機等設施，發生巨大撞擊聲響，幸好沒有造成他人受傷，警方獲報，現場發現電子煙、依託咪脂煙彈等物品，實施唾液毒品初步篩檢呈現陽性，警方依公共危險、與毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。
警方調查，29歲吳男駕駛大貨車從高雄出發，先到屏東市海豐地區找朋友後，準備被上桃園送貨，途中行經九如鄉九如路二段時，竟接連撞上路旁的電線桿、鐵皮屋等，波及路旁的車輛與設施，吳男未受傷。
吳男酒測值為零，現場查獲電子煙桿一支、依託咪脂煙彈一顆，帶回派出所唾液毒品初步篩檢後，呈現依托咪酯陽性反應，現場依公共危險（毒駕）與毒品危害防制條例移送屏東地方檢察署偵辦。
警方提醒，毒品及新興毒品均可能影響駕駛人判斷力、反應能力及專注力，切勿施用毒品後駕駛車輛，危害自身與其他用路人安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。