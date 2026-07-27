影／吸「喪屍煙彈」還開大貨車！屏東連撞電桿鐵皮屋 驚險畫面曝

29 歲吳姓男子今天清晨6時半駕駛大貨車行經屏東縣九如鄉九如路二段，竟毒駕接連撞上路旁的兩支電桿，還撞上路旁的鐵皮屋、冷氣機等設施，發生巨大撞擊聲響，幸好沒有造成他人受傷，警方獲報，現場發現電子煙、依託咪脂煙彈等物品，實施唾液毒品初步篩檢呈現陽性，警方依公共危險、與毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

警方調查，29歲吳男駕駛大貨車從高雄出發，先到屏東市海豐地區找朋友後，準備被上桃園送貨，途中行經九如鄉九如路二段時，竟接連撞上路旁的電線桿、鐵皮屋等，波及路旁的車輛與設施，吳男未受傷。

吳男酒測值為零，現場查獲電子煙桿一支、依託咪脂煙彈一顆，帶回派出所唾液毒品初步篩檢後，呈現依托咪酯陽性反應，現場依公共危險（毒駕）與毒品危害防制條例移送屏東地方檢察署偵辦。

警方提醒，毒品及新興毒品均可能影響駕駛人判斷力、反應能力及專注力，切勿施用毒品後駕駛車輛，危害自身與其他用路人安全。

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29歲吳姓男子毒駕開著大貨車，今天清晨6時半行經九如鄉九如路二段時，接連撞上路旁的電線桿、鐵皮屋等，幸無人受傷。圖／警方提供

29歲吳姓男子毒駕開著大貨車，今天清晨6時半行經九如鄉九如路二段時，接連撞上路旁的電線桿、鐵皮屋等，幸無人受傷，現場起獲電子煙等物品。圖／警方提供

29歲吳姓男子毒駕開著大貨車，今天清晨6時半行經九如鄉九如路二段時，接連撞上路旁的電線桿、鐵皮屋等，幸無人受傷。圖／警方提供

29歲吳姓男子毒駕開著大貨車，今天清晨6時半行經九如鄉九如路二段時，接連撞上路旁的電線桿、鐵皮屋等，幸無人受傷。圖／警方提供

29歲吳姓男子毒駕開著大貨車，今天清晨6時半行經九如鄉九如路二段時，接連撞上路旁的電線桿、鐵皮屋等，幸無人受傷。圖／警方提供