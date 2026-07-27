反毒油影片檢測完！刑事局確認深偽「賴清德」聲音 追查是否偽造文書

網路流傳「油不得你」反毒油影片，被控以深偽技術仿賴清德總統聲音，警方查訪製作人韋淳祐住家引發「查水表」爭議。刑事局已完成影片檢測確認是AI生成聲音，預計報檢方指揮偵辦，釐清是否涉及偽造文書罪，不排除通知韋說明。

刑事局表示，本月25日接獲民眾檢舉，指「油不得你」影片以深偽技術生成賴清德總統聲音，可能使民眾誤認為是總統本人發言。

刑事局偵三大隊發現是「風向株式會社」團隊上傳，由桃園市蘆竹警分局所轄派出所，赴製作人韋淳祐桃園住處查訪未遇，透過其父親與韋取得聯繫，確認影片是由韋的團隊製作上傳，未被盜用相關網路帳號，建議自行評估是否調整或下架。

刑事局以兩套深偽影音軟體檢測，確認是AI生成聲音，將出具檢測報告，檢視影片內未註明「AI生成」，但有在「資訊欄」說明「註：本片聲音及部分畫面使用AI 製作，請不要對號入座」，預計報檢方指揮偵辦，釐清是否涉及屬公訴罪的刑法第210、216及220條第2項，並函文食藥署確認影片所述內容是否構成假訊息，不排除通知韋說明。

依刑法第210條，偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑；第216 條，行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷；第220條第2項，錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。

科技偵查警官說，對於AI生成影像或聲音案件，應視內容是否涉恐嚇、妨害名譽罪，或公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，否則僅單純生成影音是否違法有疑慮；科技進步快速，相關法令未跟上腳步，相關機關應討論是否需訂定合理使用範圍、當事人授權、註明AI生成等規範。