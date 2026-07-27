屏東大貨車連撞電桿與鐵皮屋　警驗出毒品反應

屏東縣九如鄉路段今天發生一起車禍，吳姓男子駕駛大貨車連撞2支電桿、路旁鐵皮屋，經唾液毒品快篩，呈現依托咪酯陽性反應，警方將吳男移送偵辦。

今天上午6時許，屏東縣警察局里港分局接獲九如鄉九如路二段前發生大貨車自撞交通事故，派員前往處理及疏導交通。

警方初步調查，29歲吳姓男子駕駛大貨車，沿九如路二段行駛，不明原因連撞2支電桿，再撞冷氣機及鐵皮屋等設施，造成車輛及路旁設施受損，吳男未受傷，現場也無其他人員傷亡。

九如分駐所副所長葉明儒今天接受媒體聯訪表示，於現場對吳男實施酒測，無飲酒情形，經查持有電子煙桿1支、依託咪脂煙彈1顆，實施唾液毒品初步篩檢後，呈現依托咪酯陽性反應，依公共危險及毒品危害防制條例移送屏東地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885