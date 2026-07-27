毒駕零容忍 苗栗民間提供回收車窗玻璃供警破窗訓練

苗栗縣警方今年目前查獲284件毒駕案，警察局特別辦理毒駕攔檢實戰演練，多繹實業股份有限公司支持，提供550片回收車窗玻璃訓練教材使用，打擊毒駕零容忍，並提升第一線員警執勤安全。

「熄火、開門、下車」，警方喝令伴隨車窗玻璃碎裂聲響此起彼落，苗栗縣警局毒駕攔檢破窗訓練的現場，參訓員警在教官指導下，實際操作破窗器材，熟悉不同車窗的施力位置、破窗技巧及人員安全站位，並結合毒駕攔檢情境反覆演練。

縣警局指出，近年來毒駕案件仍時有所聞，苗栗今年查獲284件，部分駕駛因毒品影響導致情緒失控、意識混亂，甚至拒絕配合警方攔查，增加執勤風險，當駕駛拒絕開啟車門或車窗，且符合強制執法要件時，員警必須迅速運用破窗器材排除危害，因此破窗技巧、器材操作及安全防護，都是警察教育訓練的重要課程。

多繹實業長期投入廢棄玻璃回收與再利用，得知警方辦理破窗訓練需求後，提供完好的回收玻璃為教材，希望讓資源循環理念延伸至公共安全領域，多繹實業認為回收玻璃除了能再製利用外，也能成為警察教育訓練的實用教材，期待透過企業與公部門合作，為社會安全盡心力。

縣警察局長李忠萍說，教育訓練愈貼近真實勤務情境，愈能提升執勤效能與安全性，藉由企業提供回收玻璃，不僅降低訓練材料成本，更讓原本的廢棄資源發揮新的社會價值，展現環保永續與公共安全相互結合的成果。未來將持續精進各項實務訓練，透過公私協力導入更多貼近實戰的訓練資源，持續提升員警專業能力與執勤安全。

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苗栗縣警局辦理毒駕攔檢實戰演練，多繹實業股份有限公司提供550片回收車窗玻璃訓練教材使用。圖／苗栗縣警局提供