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屏東鎢業老闆命案 住處監視器故障停留在6月、明解剖釐清死因

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

京沅鎢業資源公司老闆黃姓男子廿四日被發現陳屍<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>縣枋寮鄉住處客廳，遭綑綁倒臥血泊，頭部疑遭棍棒襲擊，全案朝他殺偵辦，案發現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
京沅鎢業資源公司老闆黃姓男子廿四日被發現陳屍屏東縣枋寮鄉住處客廳，遭綑綁倒臥血泊，頭部疑遭棍棒襲擊，全案朝他殺偵辦，案發現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
京沅鎢業資源公司老闆黃姓男子廿四日被發現陳屍屏東縣枋寮鄉住處客廳，遭綑綁倒臥血泊，頭部疑遭棍棒襲擊，全案朝他殺偵辦，黃家監視系統檔案停留在6月已壞掉一陣子，增添檢警偵辦難度，檢警同步大規模查訪親友、同事，釐清案情，明28日上午10時解剖。

黃男平日獨居已離異，育三名子女，7月24日中午12時許，黃的兒子、女兒聯絡不上父親，趕回家時發現黃男全身被捆綁倒臥客廳地板，現場血跡斑斑，全身有多處大傷口，不排除遭鈍器攻擊，檢警25日相驗，排定明28日解剖。

檢警專案小組偵辦，黃男家的周邊監視器已壞掉好一陣子，監視器系統檔案停留在6月。公司運營部分，有朋友形容黃男是「東山再起」，另外也有部分案件訴訟中，委請律師處理。

黃男住處地處偏僻，加上黃家監視系統故障，檢警專案小組全面擴大調閱周邊監視器追查，現場採集相關跡證，逐一比對分析中。

黃男專門經營鎢提煉回收產業，鎢是屬於稀有金屬，主要用在工業、國防與先進產業，近年來鎢的價格大幅攀升。至於黃男遭殺害是否與經營事業有關聯，檢警仍在調查，偵查不公開，檢警不做過多推論。

根據黃男公司網站指出，公司在2014年6月成立，註冊資本額五百萬美金，公司位在屏南工業區，占地約4500坪，員工約70人。公司專注鎢與鈷金屬回收再生與製造，廣泛出口至歐美、日本、韓國及東南亞等地。

該公司網站也提到，深化資源循環效能與提升國際競爭力，公司累計投入約2800萬美元（約新台幣4至5億元）在土地購置、廠房增建及高科技精密檢測儀器的建置，升級再生鎢原料處理技術與環保管理系統。

監視器 屏東 命案

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