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毒駕危害用路人 嘉義30歲男撞傷3人深夜遭羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義30歲林姓男子涉嫌施用第二級毒品後駕車，25日神智不清撞傷3名無辜民眾。嘉義地檢署認為林男有多次吸毒前科，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押，嘉義地方法院昨天深夜裁定羈押禁見，檢方強調將持續以強力司法手段遏止毒駕，捍衛用路人安全。

嘉義地檢署表示，檢察官複訊後，審酌林男有多次吸毒前科，涉犯公共危險罪嫌重大，且有反覆實施同類犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，法院昨天深夜裁定羈押禁見。

本月25日下午2時45分許，警方獲報新港鄉159縣道菜公段發生5車連環追撞事故，現場共有14人涉及事故，造成7人受傷，其中3人送往嘉義長庚醫院治療，均無生命危險。初步調查，林男駕駛小客車自後方追撞前車，引發連環車禍，警方對其施以唾液快篩呈毒品陽性反應，隨即依現行犯逮捕，後續移送嘉義地檢署偵辦。

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警方調查毒駕男子小客車自後方追撞前車，引發5車連環撞，隨即依現行犯逮捕送辦。聯合報系資料照
警方調查毒駕男子小客車自後方追撞前車，引發5車連環撞，隨即依現行犯逮捕送辦。聯合報系資料照

嘉義 毒駕 吸毒 毒品 車禍

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