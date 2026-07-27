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毒駕車塞爆拖吊場成大型停車場 新北將擴建近萬平方公尺保管場

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

毒駕頻傳，警方強力掃蕩只要快篩陽性就扣車，致公有拖吊保管場幾近滿載。新北警統計截至今年6月30日共查獲毒駕案3322件，全市9處公有拖吊保管已臨滿場壓力，除爭取土地擴充保管場外，並建議中央修法縮短無人認領車輛公告拍賣期限。

新北市交通警察大隊表示，目前全市共有九處公有拖吊保管場，分別位於三重、海山、樹林、新莊、新店、淡水、汐止、永和及林口，現階段場內停放汽車702輛、機車3774輛，整體容量已接近滿場。警方指出，今年截至6月底共查獲毒駕案件3322件，較去年同期增加655%。面對毒駕查扣案件快速暴增，保管場空間承受相當大壓力。

據了解，大量的毒駕查扣車輛湧入，使新北各公有拖吊保管場接近飽和，後續被警方查扣的車輛時常無法進場，只得置放在分局、派出所警用車輛車格，目前板橋分局、海山分局某些派出所警用車格已被毒駕車佔領，導致警車都很難停車。

基層警員無奈表示，目前警政署要求警員全力抓毒駕，查獲1件至少有4支嘉獎，且為了遏止毒（酒）駕，不但要扣車還要扣牌2年。車主取汽車或機車時不能開上路，得找拖吊車拖回或用貨車載回，接著要找地方停2年。許多車主在比較拖吊保管費及停車費、兩年無法使用吃量等成本後，乾脆放棄領車，導致拖吊場長期被大量無人認領的車輛占用，形同免費停車場。

依現行規定遭依法移置的車輛，須通知車主限期領回，若逾期仍未領回，須公告滿3個月後才能依法拍賣，但這3個月期間內不斷有遭扣的毒駕、酒駕車輛要進場，原本在場內的車輛還未處理完，導致拖吊場幾乎只進不出，警員說：「就算再大的保管場都不夠裝。」

交大表示，已全面盤點各拖吊保管場使用情形，並啟動分流調度機制，希望透過跨區調配方式，提高現有空間使用效率。另外除調度現有場地外，警方已向國有財產署爭取樹林拖吊場周邊約9500平方公尺土地，規畫作為擴充保管場使用，不過由於土地仍待劃設汽、機車停放區域，目前尚無法估算未來可增加的停放容量，待相關工程完成後，可望紓解保管空間不足問題。

另外新北市交大今年3月正式函請交通部修正相關規定，建議將現行無人認領車輛公告拍賣期限，由3個月縮短為1個月，希望加速車輛進入拍賣程序。目前交通部已同意修法，待修法完成後可望有效縮短車輛滯留保管場時間，提升場地周轉效率。

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被扣的機車塞滿拖吊保管場。記者黃子騰／攝影
被扣的機車塞滿拖吊保管場。記者黃子騰／攝影

海山拖吊保管場內滿是毒駕被查扣的機車。記者黃子騰／攝影
海山拖吊保管場內滿是毒駕被查扣的機車。記者黃子騰／攝影

許多被查扣的車輛長期未領回，車身上布滿灰塵。記者黃子騰／攝影
許多被查扣的車輛長期未領回，車身上布滿灰塵。記者黃子騰／攝影

因毒駕遭查扣的機車。記者黃子騰／攝影
因毒駕遭查扣的機車。記者黃子騰／攝影

毒駕 新北 汐止 派出所 警政署 拖吊

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