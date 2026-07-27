屏東命案 鎢業老闆家中遭綁重擊致死
京沅鎢業資源公司老闆黃姓男子廿四日被發現陳屍屏東縣住處，全身遭綑綁倒在血泊中，頭部有疑遭棍棒襲擊的外傷，檢警朝他殺偵辦，因黃家監視器系統故障，擴大調閱周邊監視器追查凶嫌。黃的公司專精鎢鋼回收，鎢為近年重要貴金屬，警方正在釐清其事業是否與命案有關。
警方調查，京沅鎢業資源公司老闆五十六歲黃姓男子，獨居於屏東枋寮鄉太源村一處偏僻民宅，廿四日黃的兒子聯絡不到父親，下午前往該處查看，一進客廳就看到父親全身被綑綁，倒在血泊中已死亡，趕緊報案。
警方到場採證，發現黃上半身被繩索綑綁，頭部有疑遭棍棒襲擊的外傷，研判凶嫌從窗戶闖入行凶，由於屋內財物並無損失，懷疑凶嫌並非劫財；屋內雖設有監視器及保全系統，但監視器系統故障，增加偵查難度，警方過濾周邊監視器追查犯嫌下落。檢警廿五日相驗，初步研判黃失血過多死亡，將解剖確認死因。
據調查，黃已離異，育有三名子女均已成年，除了處理公司事務外，時有親朋好友前去拜訪，他生活規律，人際交往相對單純，在地方上並不特別活躍，沒有財務困難。
黃經營的京沅鎢業資源公司，與聯友金屬公司都位於屏南工業區。京沅鎢業資源公司網站指出，公司專注鎢與鈷金屬的回收再生與製造，為台灣唯一專業生產仲鎢酸銨（ＡＰＴ）與氧化鎢粉（ＢＴＯ、ＹＴＯ）的公司，廣泛出口至歐美、日本、韓國及東南亞等地，年產量號稱達四千公噸。
大陸掌握全球八成鎢來源，近年因美中貿易戰，鎢出口管制緊縮、加嚴，回收產業價值水漲船高，因牽涉台灣軍工、航太、半導體產業發展，相關產業更受重視。聯友金屬因具備二次回收鎢、鈷金屬專利技術，今年於創新板的股價上漲，成為創新板首檔破千元的股票。
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