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越界糾紛被掛「惡鄰」布條 提告敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市陳姓男子與同住的陳姓女子，因住家遮光罩是否越界等問題和鄰居發生糾紛，不滿鄰居在住處旁圍牆懸掛「敬告惡鄰居」布條，認為名譽受損，提告求償十五萬元。新竹地方法院認定，路人看到布條可判斷是指涉該戶，但無法得知住戶身分，難認名譽受侵害，駁回請求。

判決指出，陳姓男子與陳姓女子在竹市同住，因陳姓女鄰居所任職公司的拆除改建工程衍生土地界址爭議，加上陳男住家的遮光罩、鐵板是否越界問題，雙方發生糾紛；鄰居二○二四年三月一日在兩戶相鄰圍牆張貼「敬告請將超過我地界的構造物盡速拆除」內容紙張。

同月五日，圍牆又出現寫著「敬告惡鄰居，請將超過我地界的構造物盡速拆除」的白色布條，持續懸掛至當月八日。陳男及陳女認為，當時雙方根本還沒有鑑定鐵板及遮光罩是否越界，對方就公開以「惡鄰居」指稱他們，已造成精神痛苦，提告向鄰居求償。

鄰居稱，鐵板及遮光罩確有越界疑慮，她只是依主管指示協助張貼，沒有參與製作內容，布條主要目的是要求對方處理越界問題，「惡鄰居」則是雙方立場不同下，針對特定事件所作的主觀評價，且布條沒有寫出姓名，一般路人無從得知是在指誰，並未侵害陳男及陳女名譽。

法官認為，單看「惡鄰居」三字，並不足以讓一般人降低對陳男、陳女的社會評價；若結合「請將超過我地界的構造物盡速拆除」等文字，確實可能使經過的民眾聯想到，布條是在指涉該棟房屋的所有人或使用人。

不過法官指出，雙方從未鑑定鐵板及遮光罩究竟有無越界，因此確實存在越界可能；即使路人看到布條後，可判斷「惡鄰居」是在說該住戶，也無法因此知道屋內住的是陳男、陳女，兩人未提其他證據證明一般人能進一步辨識出他們身分，判決兩人敗訴。

鄰居 新竹 土地

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