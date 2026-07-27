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遭鄰居架監視器偷拍檢舉 法院判罰單撤銷

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

侯姓女子從住家騎車外出，被鄰居以<a href='/search/tagging/2/監視器' rel='監視器' data-rel='/2/168420' class='tag'><strong>監視器</strong></a>檢舉未打方向燈，法院認定逾合理範圍，判撤銷<a href='/search/tagging/2/罰單' rel='罰單' data-rel='/2/103707' class='tag'><strong>罰單</strong></a>。監視器示意圖。 聯合報系資料照
侯姓女子從住家騎車外出，被鄰居以監視器檢舉未打方向燈，法院認定逾合理範圍，判撤銷罰單。監視器示意圖。 聯合報系資料照

侯姓女子從住家騎機車外出，被鄰居以私人監視器檢舉未依規定使用方向燈，開罰一二○○元，他提行政訴訟。高雄高等行政法院認定，檢舉人架監視器緊盯鄰居，違背個人資料保護法拘束原則，檢舉交通違規超過合理使用範圍，因違規情節輕微未造成危險，判決撤銷罰單；可上訴。

高雄市楠梓警分局表示，分局受理民眾檢舉交通違規案件，均依相關法令及程序辦理，並就檢舉資料、影像內容及違規事實進行審查，依法作成舉發或不舉發處分，分局尊重司法機關見解判決。

判決指出，侯姓女子去年底從高雄楠梓區住家透天厝門前牽起機車、雙腳撐地將車頭轉向，隨後發動駛入巷道，騎車出門的四秒過程，被隔壁鄰居以私人裝設的監視器全程拍下，檢舉未依規定使用方向燈，裁決單位對侯開罰一二○○元。

侯收到交通違規罰單後不服，提起行政訴訟，主張該巷道為僅供廿戶住戶出入的單純住宅區，離主幹道至少四百公尺，檢舉人跟整排住戶相處不睦，裝監視器報復檢舉所有鄰居，即便他違規情節屬實，但並未影響安全，應撤銷罰單。

高高行認定，民眾對於交通違規檢舉所檢具的證據資料，是來自於對他人個人資料的蒐集與利用，必須受個人資料保護法規範的「目的拘束原則」限制，如果欠缺正當合理性，便不能作為檢舉交通違規的證據使用。

法官檢視該監視器裝設位置位在檢舉人住處屋簷，拍攝角度針對旁側鄰居的門前道路及侯住家門口，可見架設監視器目的是用來拍攝鄰居活動，並將畫面用於舉發特定鄰居，而非防範遭受宵小侵入等維護自身利益。

法官認定，警察與監理機關接獲檢舉時，除了查證外，更應審酌檢舉資料的取得過程是否合法；考量檢舉人架監視器目的是為蒐集鄰居交通違規資料，欠缺合理關聯，侯的違規情節並未造成道路交通安全危險，判決撤銷罰單，訴訟費三百元由監理所負擔。

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