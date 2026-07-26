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高雄兩線一偵查員休假護膚店「抓龍」被自己人查獲 遭記過2支
高市楠梓警分局一名兩線一星劉姓偵查員7月17日休假，晚間10時許，前往橋頭區某美容護膚店按摩，適岡山分局警方執行臨檢，劉員原先僅承認是一般男客，後被臨檢同仁認出，後通報所屬分局；分局認其涉足不正當場所，已報請警局記過2支，並調整服務地區。
由於劉姓偵查員具刑事身分，有「刑警牌」，楠梓分局一併報請刑大審核，依過往案例，劉的「刑警牌」恐將被拔除，調為內勤巡官。
根據了解，該名劉姓偵查員於7月17日晚間10時許，前往橋頭區某美容護膚店按摩，經轄區岡山分局警方執行臨檢查獲，當時女服務生坦承收受1000元服務費，警方依規定盤查劉男身分。
劉男當時未說出警察身分，但現場執行臨檢的員警有人一眼認出劉是「自己人」，雖僅是男客，但因涉足不正當場所，岡山警分局依規定通報楠梓警分局處置。
楠梓警分局認為劉員出入不妥當場所，從重記過二次懲處，列教育輔導對象加強考核，並報局調整服務地區，另有關主管考核監督不周部分，將從嚴追究考監責任。
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