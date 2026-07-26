17歲少年無照酒駕載女友去安平海邊雙亡 分局連3天查獲無照駕駛514件

台南市麻豆區17歲劉姓少年日前凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓少女要去安平海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治；轄區第四警分局為防制暑期青少年危險駕車，自本月23日零時連續3天交通大執法，迄今日共已查獲無照駕駛514件、酒駕毒駕共221件，後續還會持續執行。

這對小情侶20日晚間與另一對未成年情侶從麻豆區騎車（後者騎乘微型電動二輪車）至永康區聚餐，21日凌晨再一起要前往安平觀夕平台海邊走走；3時許劉在安平區安北路、州平一街口不明原因自撞路樹，他與王女均傷重不治，經抽血確認劉的酒測值超標達泥醉程度。

第四分局指出，為防制暑期青少年危險駕車，自本月23日零時起連續3天交通大執法，針對觀夕平台、安北路及轄區KTV等青少年易聚集場所與危駕熱點，加強機動攔查及改裝車輛取締，防制危險駕駛及交通事故，3天來均24小時不間斷強力執法。

統計3天取締情況，已在安平商圈、觀夕平台及四草大橋等熱點，查獲無照駕駛514件、酒毒駕221件（尚無查獲未成年者），並通報改裝噪音車271件、改裝車21件（尚無查獲未成年人士）；將持續規劃聯合稽查、機動臨檢、攔查勤務及超速違規取締，強化勤務部署，全力維護用路安全。

分局表示，青少年若無照駕駛、危險競速，極易釀成交通事故；酒後或施用毒品後駕車更嚴重危害身心健康及其他用路人安全。暑假為青少年夜間活動高峰期，警方除針對易聚集路段規劃巡邏與路檢外，亦同步深入轄內餐廳、酒吧、KTV等易飲酒場所，宣導「指定駕駛」與「拒絕毒駕」觀念。

分局長廖水池強調，防制危險駕車與酒毒駕是保障用路人安全的關鍵，警方將持續結合「青春專案」落實執法，展現對交通違規「零容忍」的決心，同時呼籲家長多加留意子女的暑期生活與夜間活動情形，共同打造安全、友善的交通環境。

台南市警第四分局自本月23日零時連續3天交通大執法，迄今日共已查獲無照駕駛514件、酒駕毒駕共221件，後續還會持續執行。圖／民眾提供

台南市警第四分局自本月23日零時連續3天交通大執法，迄今日共已查獲無照駕駛514件、酒駕毒駕共221件，後續還會持續執行。圖／民眾提供

台南市警第四分局自本月23日零時連續3天交通大執法，迄今日共已查獲無照駕駛514件、酒駕毒駕共221件，後續還會持續執行。圖／民眾提供

台南市警第四分局自本月23日零時連續3天交通大執法，迄今日共已查獲無照駕駛514件、酒駕毒駕共221件，後續還會持續執行。圖／民眾提供

台南市警第四分局自本月23日零時連續3天交通大執法，迄今日共已查獲無照駕駛514件、酒駕毒駕共221件，後續還會持續執行。圖／民眾提供