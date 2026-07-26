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捲毒油案福壽沙鹿廠今火警挨轟：滅證嗎？中市府稽查：最重罰500萬
中聯油脂致癌油風暴延燒，下游的福壽實業也被調查中，今傳出福壽沙鹿廠房火警，附近居民憂心空汙，並質疑業者恐要滅證？對此，台中市環保局說，第一時間已派員稽查，若確定是廠方人員疏於防範，依違反空汙法，最重可罰500萬元。
台中市消防局今天上午9時36分獲報，沙鹿區沙田路火警案，現場為6樓頂洗滌桶起火燃燒，9時51分火勢熄滅，現場無人員受傷受困，燃燒洗滌桶，燃燒面積約3平方公尺。
環保局說明，有關福壽沙鹿廠今天上午設備維修時，發生火災引發大量黑煙散布空氣中，環保局智慧判煙系統於上午9時34分同步掌握，並通報稽查人員前往現場調查，目前尚在調查，倘確定是廠方人員疏於防範，將依違反「空氣汙染防制法」第32條第1項第1款規定，按情節輕重裁罰10萬元以上、500萬元以下罰鍰。
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