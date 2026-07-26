捲毒油案福壽沙鹿廠今火警挨轟：滅證嗎？中市府稽查：最重罰500萬

中聯油脂致癌油風暴延燒，下游的福壽實業也被調查中，今傳出福壽沙鹿廠房火警，附近居民憂心空汙，並質疑業者恐要滅證？對此，台中市環保局說，第一時間已派員稽查，若確定是廠方人員疏於防範，依違反空汙法，最重可罰500萬元。

2026-07-26 12:28