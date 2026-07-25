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又見毒駕！彰化越南移工駕車自撞 警方快篩安非他命陽性送辦
又是毒駕？越南籍阮姓移工今天下午開車行經彰化市中山路3段時，疑因精神不濟，自撞分隔島，造成車身受損、左前輪掉落，幸好沒受傷，但警方據報前往處理，對他實施唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應，警方除當場查扣車輛，並移送法辦。
警方調查，36歲的越南籍阮姓移工，今天下午1時16分許開車沿彰中山路3段由北往南直行，在行經彰化市中山路3段700號前，疑因 因精神不濟不慎自撞分隔島，造成左側多處破損且左前輪掉落，幸好意識清楚且未受傷。
不過，員警到場，為他實施毒品唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應，對他附帶搜索車輛，未發現違禁品，全案以毒品危害防制條例及涉嫌刑法施用毒品致不能安全駕駛罪移送彰化地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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