屏東枋寮56歲商人獨住家中死亡 疑有他殺警方查緝中

屏東縣枋寮鄉太源村昨天發生一起命案，56歲黃姓商人因長時間聯絡不上，兒子前往父親獨住的家中查看時，發現已倒臥在地上無生命跡象，立刻報案。警方獲報後成立專案小組，初步了解死者身體有外傷疑有他殺之嫌，目前已調閱監視器掌握相犯嫌行蹤。

枋寮警分局昨天晚上6時許接獲民眾報案，某民宅內有人倒臥地上，警消人員到場後確定已無生命跡象。死者是56歲的黃姓商人，已與妻子離異，育有3名子女均已成年。昨天因兒子一直聯絡不到父親，便到父親獨住的家中查看，沒想到人已經死亡。

據了解，死者身上疑似有棍棒打過的外傷，死因仍待釐清，目前已報請檢察官指揮偵查並相驗。死者獨自住在太源村家中，地點十分偏僻，而其家中監視器已故障，警方只能調閱周邊監視器追查犯嫌行蹤，現積極偵辦中。

據了解，死者雖然做生意，但生活及交友相對單純，地方上並不活躍。他雖平日獨居，但親朋好友偶爾會前往探訪，對於死者意外離世，都感到非常驚愕。