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男子聲稱攜帶爆裂物闖新北議長服務處 警方當場逮捕調查中
新北市議會議長蔣根煌位於新莊區中港路的服務處，上午11時許遭1名53歲吳姓男子攜帶疑似爆裂物闖入滋事，警方獲報火速趕抵逮捕嫌犯，並建議議長先行離開服務處前往安全處所，隨即封鎖現場採證，確保人員安全。
初步了解，吳男當時帶著1個黑色包包到服務處，沒說話便直接往屋裡闖，迅速被服務處人員攔下，他卻情緒激動聲稱包包裡面有炸彈，揚言要引爆，隨即被壓制並報警。
當時議長蔣根煌才陪市長參選人李四川跑完選舉行程剛回服務處不久，人在辦公室內。警方迅速趕抵逮人押回偵查隊調查，黑色包包暫時放在設於騎樓的沙發座位泡茶區，員警已拉起封鎖線等候刑事局偵五隊派員到場處理，尚不清楚包包裡面有什麼物品，至於吳男的犯案動機、以及是否涉及恐嚇等不法情事也有待釐清。
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