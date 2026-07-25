竹聯幫討6千萬債務 教唆少年至天母按摩店潑漆、潑糞...主嫌遭聲押

台北市天母知名連鎖按摩店近期頻遭惡煞暴力滋擾，竹聯幫弘仁會王姓男子稱按摩店前股東與他朋友有6000萬元債務糾紛，今年5月底起，不只逼簽股權讓渡書、寄防彈衣，還指使少年潑漆、潑糞和蟑螂。北市警方組專案小組追查，日前跨縣市將王男等8人全拘提到案，警詢後依恐嚇、毀損、組織等罪嫌移送法辦。王男複訊後遭檢方聲押。

士林警方指出，該連鎖按摩店在雙北市頗具知名度，5月31日具竹聯幫背景的37歲王男前往天母店面，恫嚇稱有股東積欠6000萬元債務，要求店家出面處理並簽署股權讓渡書，儘管業者澄清該股東早退股，仍繼續被恐嚇。

6月間又有張姓男子到按摩店寄防彈衣恐嚇，接著7月6日、7月20日按摩店接連遭少年潑漆、潑糞和大量蟑螂，導致店面裝潢毀損、無法營業，20日案發當下，恰巧巡邏員警及時獲報到場，逮捕3名少年。

警方見都是少年犯案，認定不單純，一定有共犯和主嫌，報請士林地檢署指揮偵辦，聯手北市刑大和少年警察隊組專案小組，透過科技偵查與大量監視器畫面比對，鎖定幕後犯罪集團架構，7月22日、23日收網，兵分多路前往南投、台中及新北等地，拘提王男、寄送防彈衣的24歲張男、負責開車的20歲陳男，以及現場監控的43歲張男等共犯到案；王男和陳男身上另查獲毒品K他命。

王男具竹聯幫背景，儘管到案後矢口否認教唆犯行，但警方根據事證咬定王男犯案，且背後還有主嫌將向上溯源。全案共逮捕4名成年、4名少年，警詢後依恐嚇、毀損、組織罪嫌移送士林地檢署偵辦；王男經檢方複訊後聲押，少年經移送少年法院後裁定責付。

王姓主嫌等2人至店內。記者翁至成／翻攝

少年受教唆至店內潑漆。記者翁至成／翻攝

少年受教唆至店內潑漆。記者翁至成／翻攝

警方查扣潑漆等犯案工具。記者翁至成／翻攝