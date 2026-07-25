影／桃警雷霆除暴火力全開 掃蕩133件刑案、7年強盜通緝犯也栽了

桃園警方執行「雷霆除暴專案」，針對易滋事場所展開大規模臨檢及路檢盤查，查獲133案、137人全落網，包括33件詐欺案、20件毒品案及29件通緝案件，更在60分鐘內連續逮獲2名通緝犯，其中李姓男子因強盜案遭通緝躲了7年也難逃法網。

根據桃園分局統計，這次專案查獲11件竊盜案11人、20件毒品案22人、29件通緝案26人、33件詐欺案33人、26件公共危險26人，及其他刑案14件19人，總共查獲133件刑案、137名涉案人，展現警方針對幫派、毒品、詐欺及各類犯罪持續強力掃蕩的成果。

在專案執行期間，員警更於1小時內接連查獲2名通緝犯。同安派出所員警前往轄內酒店實施臨檢時，先查獲37歲張姓女子因毒品案件遭發布通緝，當場依法逮捕歸案。

稍後大樹派出所員警執行路檢勤務時，攔查44歲李姓男子。李男為躲避查緝，刻意謊報身分，企圖蒙混過關，但員警察覺有異，經進一步查證比對後識破其身分，發現他因涉嫌強盜案件遭通緝長達7年，立即依法逮捕解送歸案，讓潛逃多年的通緝犯終究落網。

桃園分局表示，「雷霆除暴專案」規劃8處路檢點及19處臨檢點，投入102名警力，並由警察局保安大隊、刑警大隊及交通大隊支援勤務，針對治安熱點及易滋事場所展開高密度臨檢與盤查，全面壓制犯罪活動空間。

桃市警局長廖恆裕主持勤前教育時，勉勵所有參勤員警展現維護治安的決心，並要求執勤過程落實「三安」原則，兼顧自身安全、同仁安全及民眾安全，在遵守比例原則及程序正義下強勢執法。

分局長王智民說，警方將持續透過擴大臨檢、路檢盤查及各項專案勤務，全面打擊幫派、毒品、詐欺及暴力犯罪，積極查緝各類在逃犯嫌，持續淨化轄區治安，守護市民生命財產安全，打造更安心、安全的生活環境。

桃園警分局昨執行「雷霆除暴專案」，針對易滋事場所展開大規模臨檢及路檢盤查，查獲133案、137人全落網，包括33件詐欺案、20件毒品案及29件通緝案件。記者陳恩惠／翻攝

桃園警分局昨執行「雷霆除暴專案」，針對易滋事場所展開大規模臨檢及路檢盤查，查獲133案、137人全落網，包括33件詐欺案、20件毒品案及29件通緝案件。記者陳恩惠／翻攝

除了逮到逃亡7年的通緝犯外，警方也查獲毒品通緝犯張姓女子。記者陳恩惠／翻攝

桃園警分局昨執行「雷霆除暴專案」，針對易滋事場所展開大規模臨檢及路檢盤查，查獲133案、137人全落網，包括33件詐欺案、20件毒品案及29件通緝案件。記者陳恩惠／翻攝

大樹所員警執行路檢時，逮到因涉及強盜案逃亡7年的李姓男子。記者陳恩惠／翻攝