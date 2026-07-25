毒駕案件增！台東警實戰演練攔檢 電擊器、破窗器全上陣

近期施用毒品後駕車案件有增加趨勢，並衍生多起交通事故，為提升第一線員警執法效能及勤務安全，台東警分局近日辦理毒（酒）駕攔檢勤務安全訓練，透過情境模擬、實務講解及警用裝備操作，強化員警攔檢技巧與危機應變能力，保障執勤安全同時，也守護用路人生命財產安全。

此次訓練由教官團隊授課，依據第一線實際執勤情境規畫課程，內容涵蓋毒（酒）駕攔檢流程、車輛攔查站位、安全警戒、風險辨識及應變處置等重點，希望讓員警在面對疑似毒駕或酒駕案件時，能迅速判斷現場狀況，降低執勤風險。

除攔檢技巧外，課程也安排防護型噴霧器、拋射式電擊器及破窗器材等警用裝備實作訓練，由教官示範正確使用方式與時機，並透過情境演練，讓參訓員警熟悉各項裝備操作，提升面對危安事件時的應變能力。

一名參訓警員表示，毒駕案件與一般酒駕最大的不同，在於駕駛人的反應往往較難預測，執勤時可能遇到情緒激動、拒絕配合，甚至突然衝撞或攻擊執法人員，因此攔檢站位、安全距離及裝備運用都相當重要。

配合全國專案，台東警方上個月在重點時段和路段撒下天羅地網，戰績真的超狂：除了抓到酒駕、拒測跟通緝犯之外，光是毒駕就查獲了27件，甚至還附帶查出販賣與持有毒品，直接羈押了3個人。

警方強調，毒品及酒精都會影響駕駛人的判斷力、反應能力及車輛控制能力，一旦上路，不僅危及自身安全，更可能造成重大交通事故。未來，除持續加強取締酒駕及毒駕勤務外，也將透過教育訓練持續精進員警專業知能及執勤技巧。

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台東警分局辦理毒（酒）駕攔檢勤務安全訓練，透過情境模擬及警用裝備實作，提升第一線員警執法技巧與危機應變能力。圖／台東警分局提供