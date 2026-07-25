影／太奇葩！毒蟲拿門牌當車牌 牌照被扣竟拆自家門牌掛車尾還毒駕

高雄市一名46歲蘇姓男子因無照駕駛遭警方吊扣機車牌照，不料他為了能繼續騎車上路，竟異想天開將自家的門牌拆下來，硬是鎖在機車屁股充當車牌魚目混珠，員警巡邏經過時，眼尖發現這輛「地址在路上跑」的奇葩機車，上前攔查後不只抓包違規，甚至還當場驗出蘇男涉嫌毒駕，警詢後依法將他移送法辦。

湖內警分局茄萣分駐所所長邱善明、警員李俊毅22日下午4時許執行巡邏勤務行經茄萣區茄萣路二段時，發現前方一名男子的普通重型機車相當古怪，車尾懸掛的不是常規白底黑字車牌，竟然是一塊藍綠色的「茄萣區白砂路」門牌，當街上演「門牌代替車牌」的離奇畫面。

員警隨即上前將車攔下，蘇男見狀趕緊將車停靠路邊，面對警方盤問，蘇男神情異常緊張，並坦承自己先前才剛吸食過毒品，警方不敢大意，隨即將他帶回派出所進行唾液快篩，檢驗結果呈現陽性反應。

警方深入調查發現，蘇男因先前無照駕駛遭依法吊扣牌照，他擔心沒掛車牌騎出門會太顯眼、秒被警方開罰，竟然天真地以為拆下自家門牌掛上去就能避開查緝，不料這種「大膽創作」反而在車陣中更加鶴立雞群，惹來員警注意。

全案警詢後，警方針對其未懸掛號牌等交通違規行為，依道路交通管理處罰條例依法開單舉發並扣留車輛，另蘇男涉嫌毒駕部分，則依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

湖內警方強調，毒駕與無照駕駛均屬於極高風險的危險違規行為，危害自身與其他用路人生命財產安全，警方將持續加強打擊毒駕及各項重大交通違規，維護交通安全。

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