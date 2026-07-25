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監護權別只看財力 專家推「類陪審團」制

聯合報／ 記者江婉儀陳恩惠／桃園報導

夫妻離異後，未成年子女<a href='/search/tagging/2/監護權' rel='監護權' data-rel='/2/103706' class='tag'><strong>監護權</strong></a>裁定是一大問題。圖／AI生成
夫妻離異後，未成年子女監護權裁定是一大問題。圖／AI生成

夫妻離異後，未成年子女監護權裁定後，除非是脆弱家庭或保護性個案，社政系統就結案不再追蹤。專家認為，現階段監護權裁判常評估經濟能力，應從孩子的主要照顧角色出發，賦予社工提出專業建議的權利，提供法官裁量參考；現行監護權裁定後，除非兒少出問題公權力才會介入，但往往為時已晚，應有預防性的關懷機制。

台北大學社會工作學系教授陳芬苓表示，台灣多數判決，會將監護權判給父親，認為其具有經濟撫養能力，但國外判決多數判給母親，因為母親常是主要照顧者；現代家庭型態多元，法官除依據經濟能力，也要從孩童照顧的實際狀況，將監護權判給實質照顧者。

桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖表示，現階段監護權全憑法官一人裁量，沒有其他機制平衡，建議採取「加權計分」機制，賦予社工在判決過程中專業建議權，可透過類似「陪審團」形式，組成客觀輔助委員會提供法官建議，畢竟該判決結果對孩子未來影響很大。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，離婚單親家庭並不等同於弱勢或脆弱家庭，若家庭無經濟困難，即便教養功能出問題，或監護人因離婚衝擊產生身心狀況，外界難以第一時間察覺；兒少在遭遇不當對待或教養時，初期多選擇忍耐，擔心求救會導致「之後沒人照顧」的恐懼。

她強調，社福系統可介入失能家庭，但多半已發生危機事件，為彌補漏洞，建議參考歐美作法，針對離婚家庭由社工訪視，了解孩子在權利轉移後的照顧與適應狀況，甚至在監護權確定後，仍應持續追蹤一段時間。

許雅荏說，政府推動「離婚前商談」，應延續至「離婚後」家庭關懷，了解孩子被照顧的實際情形，並積極告知相關資源，而非坐等案家主動提出需求；在孩子遭受不當對待前先介入，才能真正守護離婚後子女權益。

桃園市社會局表示，離婚夫妻子女監護權裁定後，社工不會主動介入或追蹤，只有法院審理時，主動轉介給社政單位，社工才會介入；改定監護案件的社工訪視，未明文規定追蹤期，只要確認狀況已穩定就結案，社工介入關鍵為是否符合脆弱家庭或保護性案件條件。

社工 離婚 監護權

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