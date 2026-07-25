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深夜把稚子趕出家門 失職父被拔監護權

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>有對夫妻離異後，獲得未成年子女監護權的父親沉迷<a href='/search/tagging/2/賭博' rel='賭博' data-rel='/2/103715' class='tag'><strong>賭博</strong></a>，深夜將孩子趕出家門。此為示意圖，非當事人。記者黃仲裕／攝影
桃園有對夫妻離異後，獲得未成年子女監護權的父親沉迷賭博，深夜將孩子趕出家門。此為示意圖，非當事人。記者黃仲裕／攝影

桃園某男子八年前與妻離婚後取得孩子監護權，不料近年沉迷賭博，甚至將孩子趕出家門，讓孩子深夜獨自背著書包流落社區大廳，前妻接獲求助電話將孩子接回照顧，向法院聲請改定親權。桃園地院考量男子未善盡保護教養責任及積極履行親權，裁定改由女方單獨行使監護權。

裁定指出，這對夫妻二○一八年底離婚，當時雙方協議由男子單獨行使、負擔未成年孩子的權利義務。不過，前妻主張，男子自二○二四年起有賭博陋習，經常深夜飲酒、打麻將，無法妥善照顧孩子生活，與社區其他住戶關係不睦，孩子也遭排擠。

前妻指控，二○二五年十月某夜接到孩子求助電話，得知前夫將孩子趕出門。她急忙趕到前夫所住社區，見孩子背著書包，獨自坐在社區大廳，身旁沒有大人陪伴，立刻將孩子接回同住；此後孩子由她照顧，除與導師聯繫，也照顧日常起居，定期帶回老家，維持親屬互動，男子自此卻未曾主動聯繫協調照顧或探視。

法院審理期間，男子經通知未到庭，也未提出書面答辯。法院另委託社工訪視，評估認為，母親經濟狀況穩定，已實際照顧孩子約半年，除生活起居、就學、醫療照護，也能提供情緒支持，具備家人協助照顧的資源，建議由母親擔任親權人，較符合幼童利益；至於父親，由於始終聯繫不上，無法完成訪視。

法官指出，母親接回孩子後，父親曾在孩子運動會抱怨探視受阻，未積極與前妻協調會面或探視，也未主動關心孩子生活，連法院通知開庭也不到場，難認具有積極行使、負擔親權意願。若仍由父親單獨行使親權，恐影響孩子保護教養等事務，不利未成年子女權益。

法院審酌，孩子由母親擔任主要照顧者，生活及就學均趨於穩定，改由母親繼續照顧，對孩子生活變動最小，也最符合未成年子女最佳利益，因此裁定改由母親單獨行使、負擔未成年孩子的權利義務，全案可抗告。

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