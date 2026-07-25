雲嘉南風管處傳弊 處長交保遭拔官

雲嘉南濱海國家風景區管理處傳出弊案，處長徐振能被控護航特定廠商遭調查局搜索，檢方複訊後認徐男貪汙罪嫌重大聲請羈押，法院裁定五十萬元交保、限制出境出海，徐男也被交通部拔官，改調觀光署綜合行政職系專門委員。

裁定指出，徐振能及廠商三人經訊問後，法官認有羈押原因，但審酌相關案情偵辦進度，認無羈押必要，諭知三人各以五十萬元交保，限制住居、出境與出海，以及禁止與共犯、證人等聯絡接觸。

徐振能曾任嘉義縣文化觀光局副局長、雲嘉南濱海國家風景區管理處長、西拉雅國家風景區管理處長，去年回鍋擔任雲嘉南濱海國家風景區管理處長。

台中市調查處掌握情資，發現雲嘉南濱海國家風景區處部分採購標案疑有不法，徐振能涉圖利特定廠商，將馬沙溝等標案交給特定業者承攬，涉及貪汙圖利弊端。

觀光署指出，馬沙溝濱海遊憩園區二○二○年由雲嘉南管理處辦理招商，彩虹育樂公司列為最優申請人，於二○二一年完成簽約。二○二三年八、九月，因天災造成馬沙溝海岸線退縮、沙灘流失，經召開協調會後，二○二四年五月終止契約。

二○二五年丹娜絲颱風再度重創該地，雲嘉南管理處去年度完成災後清整，目前持續進行各項用地檢討與規畫作業，預計明年底重新啟動招商作業。

據指出，本月廿二日當天，徐振能原定與台南市府相關人員開會，以家裡臨時有事為由，臨時找了副處長代理出席。直至隔天翌徐男遭檢調約談，地院裁定五十萬交保，消息才傳開。