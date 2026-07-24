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騎車搖晃遭攔查 毒駕男假配合快篩突跳上機車想逃遭壓制

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市49歲曾姓男子14日下午騎機車到台北市萬華區廣州街，因行車搖晃遭龍山派出所員警攔查。曾男一開始假意配合受檢，卻趁員警不注意時突然跳上機車企圖逃逸，員警見狀立即抓住機車並將人壓制逮捕，帶回派出所後實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，全案依妨害公務、公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

龍山派出所員警14日下午3時許執行勤務，行經廣州街時發現曾男騎乘普通重機行車不穩，隨即上前攔查。盤查過程中，曾男眼神飄移、情緒緊張，引起員警懷疑。

警方告知相關權益後，曾男原本假意配合唾液毒品快篩，不料趁員警稍不注意，突然跳上機車準備離開。員警立即上前制止，抓住機車並將曾男控制，隨後依妨害公務現行犯將他逮捕，帶返派出所偵辦。

曾男返所後一度消極不配合毒品唾液快篩，經警方告知相關程序及法律效果後才接受檢測，結果呈安非他命陽性反應。警方詢後，依妨害公務、公共危險罪嫌將曾男移送北檢偵辦。

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萬華警員阻止男子逃逸。記者廖炳棋／翻攝
萬華警員阻止男子逃逸。記者廖炳棋／翻攝

新北 毒駕

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