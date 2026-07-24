快訊

外資倒貨盯上這檔個股 短短6日天天賣超總計逾22萬張

日職／林安可炸本季第6轟、7月第4轟！ 對軟銀敲追平2分砲

押了！陽明交大教授疑因分產糾紛砍殺連襟 新竹地院裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗男朝台中商辦狂掃射13槍 動機只因酒後衝突

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區商辦今清晨驚傳遭槍擊，饒姓男子自稱在32樓招待所酒後和人衝突，竟持1把MP5衝鋒槍朝1樓大門玻璃掃射13槍，作案後隨即持槍、彈逃到苗栗投案，台中警方今上午已帶回饒男，同步報請檢方偵辦指揮，預計明天依槍砲等罪嫌將他送辦。

經查，饒男（37歲）是苗栗當地幫派分子，有多項槍砲、傷害、妨害秩序前科，2013年還捲入幫派放高利貸，共謀朝借款人毆打、凌虐，逼到當事人走上絕路，當時警方聯同首腦、饒男等一共逮捕21人。

台中第一分局調查，饒男24日凌晨在西區台灣大道、林森路商辦32樓的招待所喝酒，疑似酒後和人衝突，先是回到住著後疑越想越氣，竟然帶著1把MP5衝鋒槍、子彈等，跑回商辦朝1樓大門掃射洩憤。

警方今清晨5點20分獲報，到場發現大門玻璃碎裂，留下數個彈孔、彈殼，所幸管理員、附近民眾無人受傷，隨即於上午6點多接獲苗栗縣警局頭份分局頭份所通知，表示確認犯嫌已主動投案，並交付作案槍枝。

警方今上午將饒男帶回，他自稱酒後和人衝突，警方已報請台中地檢署指揮，預計明天依槍砲等罪嫌將他移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中商辦今清晨遭人連轟13槍。記者曾健祐／翻攝
台中商辦今清晨遭人連轟13槍。記者曾健祐／翻攝

台中警方今帶回饒男，朝槍砲等罪嫌偵辦。記者曾健祐／翻攝
台中警方今帶回饒男，朝槍砲等罪嫌偵辦。記者曾健祐／翻攝

台中 商辦 槍擊

延伸閱讀

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

台中一早驚傳槍響！市區商辦1樓遭人持槍掃射 現場慘況曝

台中市商辦槍擊案嫌犯北返苗栗投案 原因曝「有信得過的員警」

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

相關新聞

苗栗男朝台中商辦狂掃射13槍 動機只因酒後衝突

台中市西區商辦今清晨驚傳遭槍擊，饒姓男子自稱在32樓招待所酒後和人衝突，竟持1把MP5衝鋒槍朝1樓大門玻璃掃射13槍，作案後隨即持槍、彈逃到苗栗投案，台中警方今上午已帶回饒男，同步報請檢方偵辦指揮，預計明天依槍砲等罪嫌將他送辦。

影／陪診竟跑醫院外吸喪屍煙彈 桃園女恍神坐路旁遭逮

陪同就診毒癮也能發作？桃園楊姓女子今天上午陪同家人到桃園區聖保祿醫院看診，竟趁著等候的空檔，跑到院外吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子菸，由於精神恍惚坐在路旁，遭民眾發現報警，桃園警分局到場將楊女帶回送辦。

台中市商辦槍擊案嫌犯北返苗栗投案 原因曝「有信得過的員警」

台中市西區台灣大道2段一棟商業辦公大樓入口玻璃門今天清晨5點多遭人以衝鋒槍掃射，涉案的37歲饒姓男子作案後駕車攜帶衝鋒槍及21發子彈向苗栗縣頭份警分局投案，清晨7點50分人、車及相關槍械證物都由台中一分局偵辦人員帶回調查。

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

台中市西區商辦今清晨驚傳遭槍擊，饒姓男子持1把MP5衝鋒槍朝大門玻璃掃射13槍，作案後隨即持槍、彈逃到苗栗投案，台中警方今上午已帶回饒男，同步報請檢方偵辦指揮；據了解，饒是苗栗幫派分子，曾捲入暴力討債逼人上絕路。

陽明交大教授砍殺連襟受槍傷 今戒護出院移送新竹地檢署畫面曝

陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長。由於林嫌與警方對峙時，遭開槍需手術，案發後持續住院治療，警方待其傷勢穩定完成警詢，今天上午將從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。

台中西區商業大樓清晨遭人持衝鋒槍掃射 涉案男子駕車向苗栗警方投案

台中市西區台灣大道一棟商業辦公大樓入口玻璃門今天清晨5點多遭人以衝鋒槍掃射，涉案男子作案後駕車帶著作案槍支及21顆子彈向苗栗縣頭份警分局投案，目前人、車及相關證物都由台中一分局偵辦人員帶回調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。