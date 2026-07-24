苗栗男朝台中商辦狂掃射13槍 動機只因酒後衝突

台中市西區商辦今清晨驚傳遭槍擊，饒姓男子自稱在32樓招待所酒後和人衝突，竟持1把MP5衝鋒槍朝1樓大門玻璃掃射13槍，作案後隨即持槍、彈逃到苗栗投案，台中警方今上午已帶回饒男，同步報請檢方偵辦指揮，預計明天依槍砲等罪嫌將他送辦。

經查，饒男（37歲）是苗栗當地幫派分子，有多項槍砲、傷害、妨害秩序前科，2013年還捲入幫派放高利貸，共謀朝借款人毆打、凌虐，逼到當事人走上絕路，當時警方聯同首腦、饒男等一共逮捕21人。

台中第一分局調查，饒男24日凌晨在西區台灣大道、林森路商辦32樓的招待所喝酒，疑似酒後和人衝突，先是回到住著後疑越想越氣，竟然帶著1把MP5衝鋒槍、子彈等，跑回商辦朝1樓大門掃射洩憤。

警方今清晨5點20分獲報，到場發現大門玻璃碎裂，留下數個彈孔、彈殼，所幸管理員、附近民眾無人受傷，隨即於上午6點多接獲苗栗縣警局頭份分局頭份所通知，表示確認犯嫌已主動投案，並交付作案槍枝。

警方今上午將饒男帶回，他自稱酒後和人衝突，警方已報請台中地檢署指揮，預計明天依槍砲等罪嫌將他移送偵辦。

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台中商辦今清晨遭人連轟13槍。記者曾健祐／翻攝