影／陪診竟跑醫院外吸喪屍煙彈　桃園女恍神坐路旁遭逮

陪同就診毒癮也能發作？桃園楊姓女子今天上午陪同家人到桃園區聖保祿醫院看診，竟趁著等候的空檔，跑到院外吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子菸，由於精神恍惚坐在路旁，遭民眾發現報警，桃園警分局到場將楊女帶回送辦。

民眾發現醫院外竟有女子公然吸食喪屍煙彈，報警逮人。記者陳恩惠／翻攝

桃市警局桃園分局大樹派出所今天上午7時20分接獲民眾報案，指建新街聖保祿醫院前有一名女子神情恍惚、呆坐路旁，疑似吸食毒品，擔心危及自身及他人安全，立即通知警方到場處理。

警方趕抵後，發現37歲楊姓女子意識狀況異常，經盤查並檢測其所持電子菸彈，確認呈第二級毒品依托咪酯陽性反應，當場將她帶返派出所，依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方調查，楊女當時陪同家中長輩到醫院看病，卻趁著等候空檔，刻意走到醫院外較偏僻處吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子菸，自認神不知鬼不覺，不料吸食後精神恍惚、神情異常，引起路過民眾察覺報警，毒癮發作的行徑當場曝光。

桃園分局說，依托咪酯近年遭不法分子混入電子菸彈販售，施用後容易造成意識混亂、反應遲鈍、步態不穩，甚至可能危害公共安全。楊女不僅在醫療院所周邊吸食毒品，更是在陪伴家人就醫期間毒癮難耐，罔顧醫院出入病患、家屬及醫護人員安全，行徑令人譁然。

桃園分局表示，毒品不僅危害身心健康，更可能衍生治安及交通安全問題，警方將持續加強查緝毒品犯罪，也呼籲民眾若發現可疑人事物，應立即撥打110報案，共同維護社會治安。

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