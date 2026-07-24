苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

台中市西區商辦今清晨驚傳遭槍擊，饒姓男子持1把MP5衝鋒槍朝大門玻璃掃射13槍，作案後隨即持槍、彈逃到苗栗投案，台中警方今上午已帶回饒男，同步報請檢方偵辦指揮；據了解，饒是苗栗幫派分子，曾捲入暴力討債逼人上絕路。

警方初步調查，24日場接獲該商辦內疑私人招待所有喝酒糾紛，饒男（37歲）衝突為洩憤，開車返家攜帶長槍、子彈再跑回西區台灣大道、英才路的商辦，直接朝大門玻璃連轟13槍，造成現場玻璃碎裂、留下數個彈孔，所幸無人受傷。

饒男作案後再開車跑到苗栗，向當地頭份派出所投案，繳交長槍、剩餘的21顆子彈，台中警方獲報後也北上帶人，今上午連同饒男、槍彈等全數帶回第一分局，同時也報請台中地檢署指揮偵辦。

經查，饒男是苗栗當地幫派分子，有多項槍砲、傷害、妨害秩序前科，2013年還捲入幫派放高利貸，共謀朝借款人毆打、凌虐，逼到當事人走上絕路，當時警方聯同首腦、饒男等一共逮捕21人。

台中警方今帶回饒男，朝槍砲等罪嫌偵辦。記者曾健祐／翻攝